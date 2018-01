Bán lẻ điện máy sắp bị "bóp nát" bởi các đại gia Trung Quốc

19/01/2018 16:49

Nhà bán lẻ Trung Quốc JD.com vừa trở thành cổ đông lớn nhất của Tiki… cho thấy Việt Nam là điểm nhấn quan trọng của JD.com trong khu vực Đông Nam Á, nơi cả Alibaba và Amazon đều đã thực hiện những khoản đầu tư chiến lược vào đây.

2 năm trước, JD.com ra mắt doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến tại Indonesia và đang trở thành doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất quốc gia này tính về doanh thu. JD.com cũng đã thành lập liên doanh trị giá 500 triệu USD với tập đoàn Central Group của Thái Lan.

Trong khi đó, Lazada trực tiếp phân phối các sản phẩm Apple chính hãng tại Việt Nam. Đầu năm nay, Lazada được Apple ủy quyền để trở thành nhà phân phối trực tuyến toàn khu vực Đông Nam Á.

Trang bán hàng trực tuyến này sẽ trực tiếp mua và phân phối từ Apple hầu hết dòng sản phẩm hiện nay như iPhone, Macbook, iPad, Apple Watch và toàn bộ dòng phụ kiện: tai nghe Beats, Apple TV, case...

Cửa hàng chính hãng Apple trên Lazada được thiết kế giao diện gần giống với trang chủ của thương hiệu này. Nổi bật nhất trong lần ra mắt vẫn là dòng điện thoại iPhone với iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus và 6s, 6s Plus.

Các sản phẩm công nghệ cao khác như Macbook, iPad, Apple Watch, sạc không dây, iMac cũng được mở bán cùng ngày 5.1 trên lazada.vn. Từ nay đến ngày 5.3, Lazada đưa ra ưu đãi giảm 15% (tối đa 1 triệu đồng) cho toàn bộ sản phẩm của Apple đối với chủ thẻ Citibank và trả góp lãi suất 0% cho các sản phẩm với mức giá trên 3 triệu đồng. Lazada cũng sẽ áp dụng chính sách miễn phí giao hàng cho toàn bộ cửa hàng Apple ủy quyền trên Lazada.

Thị trường điện máy Việt Nam không còn nhiều tương lai





Viễn cảnh này cho thấy nguy cơ thị trường bán lẻ điện máy bị bóp nát đang đến rất gần. Các tên tuổi còn lại trên thị trường đang cuống cuồng rao bán.

Sau thương vụ điện máy Nguyễn Kim bán cho Central Group (Thái Lan); Trần Anh bán cho Thế Giới Di Động, thị trường bán lẻ điện máy Việt Nam còn lại một số tên tuổi như HC, MediaMart, Pico, Thiên Hòa, Điện máy Chợ Lớn…

Một doanh nhân đang kinh doanh lĩnh vực này tiết lộ, các tên tuổi còn lại trên thị trường cũng đang rao bán. Được biết, Thế Giới Di động sẽ tiếp tục mua một nhà bán lẻ điện máy nữa. Có thể đầu năm sau sẽ có thêm thương vụ M&A trong lĩnh vực này được công bố, giờ đang trong giai đoạn đàm phán.

Trước đó, cựu chủ tịch Trần Anh, ông Trần Xuân Kiên cho rằng thị trường điện máy không còn nhiều tương lai. Top 3 trên thị trường đã nắm khoảng gần 60% tổng thị trường. Trong đó, người số 1 nắm 35%, người số 2 khoảng 15%. Cơ hội của những người còn lại sẽ khó hơn.

Theo Anh Hoa (ĐTCK)