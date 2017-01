Co.opmart và Co.opXtra tung 3.500 sản phẩm Tết giảm giá

18/01/2017 22:40

Lặng lẽ phối hợp với các đơn vị cung ứng chuẩn bị lượng hàng phong phú phục vụ dịp cuối năm, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op, gồm siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, vừa công bố giảm giá mạnh hơn 3.500 sản phẩm Tết đã kiểm định an toàn.

Nhiều ưu đãi

3.500 sản phẩm được giảm giá 10% - 50% áp dụng với hầu hết ngành hàng. Cụ thể, hạt dưa, hạt dẻ, mứt dừa, mứt sen, bánh kẹo, khô bò, lạp xưởng, chả giò, các loại nước giải khát, dụng cụ nhà bếp, hàng dệt may và thời trang đều giảm giá mạnh.

Khách hàng mua sắm bánh, mứt Tết tại Co.opmart

Một số mẫu nồi inox cao cấp, nồi cơm điện, bếp gas du lịch giảm giá một nửa; máy sấy tóc, bếp hồng ngoại, ấm điện, bàn ủi hơi nước… giảm giá 30% - 49%. Đồ thời trang nam nữ và trẻ em cũng giảm giá 20% - 30%, trong đó có áo dài cách điệu cho cả người lớn và trẻ em.

Vào thứ hai, ba, tư hằng tuần, khi mua sắm tại Co.opmart hoặc Co.opXtra, Co.op Food, HTVCo.op trên cả nước, khách hàng thành viên tích 40 điểm được tặng 20 điểm thưởng, VIP tích 40 tặng 30 điểm thưởng. Riêng sản phẩm yến mạch Úc của Xuân An, các sản phẩm nhãn hàng Poca và Coca-Cola được nhân 4 số điểm. Các ngày 16, 17, 18 và 23, 24, 25-1 là hai đợt đặc biệt, nếu khách hàng sử dụng thẻ Visa với mức thanh toán trên 1,5 triệu đồng trong khu tự chọn sẽ được tặng bộ hộp thủy tinh cao cấp của Co.opmart.

Kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm

Để được “chọn mặt gửi vàng”, điểm bán lẻ không những tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà và dịch vụ tốt cho người mua mà việc kiểm soát chất lượng hàng hóa cũng là yếu tố quan trọng giúp khách hàng quyết định mua sản phẩm.

Theo ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing Saigon Co.op, ngoài công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết, việc kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được Saigon Co.op hết sức chú ý. Dù khối lượng hàng hóa lớn nhưng vào tháng cao điểm này, tần suất kiểm nghiệm hàng hóa vẫn được Saigon Co.op tăng gấp 5 lần so với tháng thông thường nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn khi đến tay người tiêu dùng.

Quy trình kiểm tra chất lượng cơ bản được chia thành 3 giai đoạn, gồm: kiểm tra đầu vào, khảo sát nhà cung cấp và kiểm soát trong quá trình kinh doanh. Mỗi giai đoạn đều có quy định riêng phù hợp và chặt chẽ cho từng ngành hàng, từng mặt hàng.

Theo quy trình kiểm tra đầu vào, nhà cung cấp phải có giấy đăng ký kinh doanh, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký nhãn hiệu, hồ sơ công bố xác nhận hợp quy hoặc hồ sơ xác nhận phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ. Trong quá trình kinh doanh, Co.opmart bảo đảm duy trì công tác tự kiểm và phối kiểm cùng các cơ quan chức năng chuyên ngành liên quan.

Lập phòng thí nghiệm kiểm tra hàng hóa Bên cạnh việc giảm giá hơn 3.500 sản phẩm Tết, để có thể đáp ứng nhanh và linh hoạt cũng như nhu cầu tăng tần suất và số lượng, lấy mẫu để kiểm nghiệm, Saigon Co.op đã chủ động đầu tư một phòng thí nghiệm tại trung tâm phân phối của mình ở Bình Dương. Phòng thí nghiệm này đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11-2016 để kịp thời đáp ứng số lượng mẫu kiểm nghiệm rất lớn vào dịp kiểm soát chất lượng hàng hóa Tết. Phòng thí nghiệm của Saigon Co.op có thể đáp ứng mỗi tháng hơn 1.500 mẫu kiểm nghiệm hóa lý, như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh và cả các chỉ tiêu về vi sinh. Khách hàng có thể yên tâm về chất lượng hàng hóa khi mua sắm tại hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.

Bài và ảnh: Tấn Thanh