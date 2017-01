Gạo thành quà Tết

08/01/2017 22:25

Trong khi đại lý bán gạo có mặt khắp nơi, giao hàng tận nhà, ăn không thích có thể đổi trả, người tiêu dùng vẫn chưa an tâm với nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm thiết yếu này. Nắm bắt cơ hội, nhiều doanh nghiệp (DN) đã vào cuộc bằng những sản phẩm sạch.

Dòng cao cấp được đón nhận

Ông Phạm Minh Thiện - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May Sài Gòn, DN có gạo thương hiệu Cỏ May xuất sang Singapore - nhìn nhận trước đây, người dân chỉ mong có hũ gạo đầy vào dịp Tết nhưng năm nay, gạo được đòi hỏi cao hơn về chất lượng, mẫu mã và thương hiệu. “Gạo được biếu tặng, đưa vào giỏ quà Tết là tín hiệu tích cực của thị trường” - ông Thiện nhận xét.

Gạo cao cấp ngày càng nhiều trên thị trường Ảnh: TẤN THẠNH

Tết năm nay, công ty này tung ra dòng gạo cao cấp với giá bán lẻ 150.000 đồng/túi 5 kg, cao hơn 50% so với loại thông thường nhưng sức mua khá tốt, dự kiến tiêu thụ 30-40 tấn. Đây là dòng sản phẩm công ty bao tiêu nguồn nguyên liệu, quản lý chặt chất lượng từ khi gieo trồng cho đến thu hoạch, chế biến trong nhà máy đạt chuẩn HACCP, đóng gói hút chân không giúp chống mối mọt, tăng tính thẩm mỹ.

Là thương hiệu nổi tiếng về trứng và thịt gà sạch, năm nay, Công ty CP Ba Huân cũng tham gia thị trường gạo Tết với dòng gạo thơm Chợ Đào cùng cam kết không pha trộn. Bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân, cho biết thấy nhiều người quan tâm đến gạo chất lượng cao mỗi khi Tết đến nên công ty quyết định kinh doanh mặt hàng này.

Bà Trần Thị Kim Nhung, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu rau quả - nông sản Mê Kông (DN xuất khẩu gạo sang Mỹ), nhận xét gần đây, các dòng gạo đặc sản được tiêu thụ mạnh dịp cuối năm. “Trước đây, ở thị trường nội địa, sản phẩm gạo của công ty có bao bì khá đơn giản để có giá cạnh tranh nhưng năm nay, nhiều đại lý yêu cầu mẫu mã phải đẹp để người mua làm quà Tết” - bà Nhung nói.

Cơ hội làm ăn bài bản

Khảo sát một số đại lý gạo ở TP HCM cho thấy ngoài loại bán xá còn có thêm gạo đựng trong túi hút chân không, bao bì đẹp của các thương hiệu lớn ký gửi. Theo chủ một đại lý trên đường Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè, TP HCM), trong khi gạo xá chỉ 12.000 - 17.000 đồng/kg, giá gạo cao cấp lên đến khoảng 30.000 đồng/kg nhưng vẫn bán chạy.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Công ty Lương thực Tiền Giang (Tigifood), đơn vị vừa công bố 5 thương hiệu gạo an toàn - nhận định do người tiêu dùng quan tâm hơn đến an toàn vệ sinh thực phẩm nên dòng gạo sạch, cao cấp được thị trường đón nhận tích cực. Đây là cơ hội để DN xây dựng thương hiệu gạo bằng cách tổ chức sản xuất bài bản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hoạt động theo chuỗi. Quá trình từ canh tác đến thu hoạch, chế biến, đóng gói đều được kiểm soát chất lượng và xác nhận bởi các cơ quan xét nghiệm có uy tín, đạt chuẩn quốc tế. Có thương hiệu mới chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước, dễ tiếp cận các thị trường nhập khẩu khó tính.

Ngoài những DN lớn có sản phẩm được chứng nhận an toàn, một số đơn vị nhỏ cung ứng gạo cũng tìm cách lấy lòng người tiêu dùng. Đại diện một cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP HCM) thừa nhận dù chưa có chứng nhận an toàn nhưng gạo bán tại đây với giá 32.000 đồng/kg vẫn được nhiều người mua nhờ sản phẩm uy tín, không sử dụng phân bón và thuốc hóa học. Cách làm của cửa hàng là sẵn sàng đưa khách đến tham quan vùng canh tác, thường xuyên cập nhật thông tin quy trình sản xuất gạo trên mạng xã hội để thuyết phục người tiêu dùng.

Trong xu hướng tiêu dùng này, ngày 15-1 tới, tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (quận 1, TP HCM) sẽ có cuộc “đấu xảo” gạo ngon với sự tham gia của hàng chục DN giới thiệu sản phẩm, trưng bày một số loại lừng danh lâu đời cùng nhiều mặt hàng mới.

Chưa phát hiện gạo mất an toàn Năm 2016, Cục Bảo vệ thực vật triển khai chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên mặt hàng gạo. Theo đó, cơ quan chức năng đã lấy 70 mẫu tại 8 địa phương sản xuất gạo tập trung trong cả nước để phân tích. Kết quả, tuy có phát hiện một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật như Chlorpyrifos, Carbendazim, Isoprothiolane, Fenobucarb… nhưng không vượt mức cho phép. Ngoài hóa chất, các mẫu gạo được phân tích cũng xác định an toàn về kim loại nặng (chì, asen, cadimi). Trong đó, 8 mẫu gạo lấy ở TP HCM đều an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

NGỌC ÁNH