Giá cá tra tăng sau Tết, người nuôi không còn để bán

03/02/2017 12:45

Hiện giá cá tra nguyên liệu có xu hướng tăng, dao động từ 21.500 – 23.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với tháng trước và tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg so với cùng thời điểm đầu năm 2016. Tuy nhiên, người nuôi không có nhiều cá để xuất bán do các ao thả nuôi muộn chưa đủ kích cỡ cá thương phẩm.

Sau Tết, giá cá tra tăng nhưng nông dân không còn nhiều nguyên liệu bán.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc HTX Thuỷ sản Đại Thắng (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang), cho biết: “Hiện giá cá tra tại địa phương dao động từ 21.500-22.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với thời điểm trước Tết. Tuy nhiên cá nguyên liệu trong dân không còn nhiều. Tại HTX chỉ còn 3 ao đang chờ bán với khoảng 120.000 tấn. Với giá 22.000 đồng/kg, nếu nuôi tại nhà, không thuê ao hay nhân công thì sẽ có lời”.

Thống kê từ Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn cho thấy sản lượng nuôi cá tra của các tỉnh ĐBSCL trong tháng đầu năm 2017 ước đạt 71.400 tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), năm 2017 xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU sẽ tiếp tục khó khăn. Trước thách thức này, các chuyên gia kinh tế cho rằng trong năm nay, các doanh nghiệp cần chú trọng đến thị trường châu Á vì dân số khá đông với trên 3 tỉ người, cũng như quan tâm đến thị trường nội địa.

Tin-ảnh: C.Linh