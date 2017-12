Hàng không đón khách thứ 94 triệu trong năm 2017

27/12/2017 13:05

Đây là chuyến bay chở theo hành khách thứ 94 triệu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); hành khách là Hội viên Bông Sen Vàng thứ 1,5 triệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA); đồng thời là chuyến bay điều hành thứ 800.000 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) trong năm 2017.

Đón chào hành khách thứ 94 triệu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Hành khách thứ 94 triệu thông qua các cảng hàng không Việt Nam của ACV trong năm 2017 là ông Nguyễn Văn Huynh, còn khách Hội viên Bông Sen Vàng thứ 1,5 triệu của Vietnam Airlines đi cùng chuyến bay là ông Nguyễn Thanh Sơn. Cả 2 hành khách đều mang quốc tịch Việt Nam.

ACV, VNA và VATM là 3 trụ cột quan trọng nhất của dây chuyền vận tải hàng không Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực cảng hàng không sân bay, hãng vận tải và điều hành bay.

Năm 2017, ACV đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực điều hành khai thác cảng; đầu tư nâng cấp, mở rộng, hiện đại hoá hạ tầng các cảng hàng không với trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiến tiến; đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay và hoạt động bay tại các cảng hàng không trong mọi tình huống; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển dịch vụ hàng không và phi hàng không, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trong lĩnh vực điều hành bay, VATM đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực vùng trời và năng lực thông qua tại các sân bay. Trong đó, ưu tiên công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và áp dụng công nghệ mới để tăng thêm lưu lượng trên vùng trời, góp phần tăng tần suất cất/hạ cánh.

Về phía VNA, Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đã chạm mốc 1,9 triệu lượt Hội viên vào năm 2017. Chương trình Bông Sen Vàng thu hút đông đảo khách hàng tham gia với các ưu đãi đặc biệt dành cho Hội viên như tích luỹ dặm thưởng, phòng chờ hạng thương gia, ưu tiên làm thủ tục... Hiện nay đã có hơn 80 đơn vị thuộc nhiều ngành khác nhau là đối tác của Chương trình Bông Sen Vàng, mang đến cho Hội viên các ưu đãi đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Một số hình ảnh dịp ngành hàng không đón hành khách thứ 94 triệu:

Hội viên Bông Sen Vàng thứ 1,5 triệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Đây là chuyến bay điều hành thứ 800.000 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) trong năm 2017





T.Hà