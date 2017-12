Khó dừng cho vay USD

Cho vay nhiều hơn huy động

Do người dân gửi USD không kỳ hạn, trong khi NH cho vay có kỳ hạn 3-6 tháng, huy động vốn bằng ngoại tệ thấp hơn rất nhiều so với dư nợ cho vay, nguồn cung USD từ DN xuất khẩu và NH Nhà nước khá thất thường nên nhiều NH luôn lo ngại thanh khoản USD bị trục trặc. Tổng giám đốc một NH thương mại ở TP HCM cho hay một số NH cho vay 100 USD nhưng chỉ huy động được 60-70 USD, 30 USD còn lại phải vay mượn từ các tổ chức nước ngoài. Nếu một lúc nào đó, người gửi USD bất ngờ rút vốn thì NH sẽ gặp khó khăn. Khi đó, thị trường có thể đổ lỗi nguyên nhân NH mất thanh khoản USD là do lãi suất tiền gửi ngoại tệ này bằng 0.