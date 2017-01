“Sốt” dịch vụ cho thuê xe tự lái

05/01/2017 22:32

Dù giá thuê tăng từ 20%-40% so với ngày thường nhưng lượng khách vẫn không ngừng tăng.

Xe tầm trung hết sạch

Trong vai người có nhu cầu thuê xe tự lái trong dịp Tết, chúng tôi liên lạc công ty A (quận 5, TP HCM) để hỏi thuê xe thì được biết hơn 20 chiếc, chủ yếu là xe tầm trung có giá trung bình từ 700.000-900.000 đồng/ngày, đã cho thuê hết vì khách quen đặt trước để về quê ăn Tết. “Chỉ còn 3 chiếc xe dòng 5 chỗ ngồi như Altis Corolla, Vios... nếu thuê thì chúng tôi sẽ tính giá tăng chỉ 20%” - nhân viên của công ty nói.

Nhiều người mua ô tô cũ để cho thuê trong dịp TếtẢnh: Hoàng Triều

Ông Châu - chủ công ty T; chuyên cho thuê xe tự lái ở quận 2, TP HCM - cho biết dịch vụ cho thuê xe tự lái năm nay nhộn nhịp hơn nhiều so với những năm trước do nhu cầu thuê xe đi công việc xa, về quê khá phổ biến. “Chỉ cần có bằng lái xe là có thể ký hợp đồng thuê. Tùy theo dòng xe mà giá thuê dịp Tết này tăng từ 20%-40% so với ngày thường. Cụ thể, 2 dòng xe đang “hot” nhất là Innova, Fortuner... có giá thuê ngày thường chưa đến 1 triệu đồng/ngày tùy theo đời thì nay là 1,3-1,4 triệu đồng/ngày” - ông Châu phân tích.

Do thấy thị trường cho thuê ô tô tự lái năm vừa rồi có nhiều tiềm năng nên gia đình bà Mai Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty Minh Quân (quận 8, TP HCM), đã đầu tư 5 chiếc xe để cho thuê. Sau đó, nhận ký gửi thêm một số xe của người quen, bạn bè, nâng tổng số lên 10 chiếc. Những ngày gần đây, lượng người đăng ký thuê dịp Tết tăng đột biến, bà Thảo huy động thêm vốn để tiếp tục đầu tư xe cho thuê. “Chúng tôi mới bắt đầu với dịch vụ này nhưng rất tiềm năng nên khả năng sẽ tăng số lượng ô tô cho thuê trong thời gian tới” - bà Thảo bộc bạch.

Thu hồi vốn nhanh

Từ thực tế nhu cầu thuê xe tự lái thời gian qua tăng cao, nhiều người mua ô tô đã qua sử dụng để cho thuê lại do chi phí đầu tư thấp, thu hồi vốn nhanh; chưa kể các ngân hàng cũng nhận thấy tiềm năng từ hoạt động này nên có nhiều chính sách cho vay ưu đãi, thủ tục nhanh chóng. Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa ra mắt dịch cho vay mua ô tô mới siêu tốc dành cho khách hàng cá nhân với thời gian phát hành cam kết cho vay chưa tới 4 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ và tiến hành giải ngân trong vòng 2 giờ sau khi khách hàng có giấy hẹn lấy đăng ký xe. Ngoài ra, người mua được vay tới 80% giá trị xe, thời gian vay đến 8 năm và áp dụng lãi suất ưu đãi từ 7,6%/năm...

Theo ông Châu, nếu cho thuê tháng ổn định thì một chiếc xe có giá đầu tư tầm 650-700 triệu đồng có thể kiếm được 15-16 triệu đồng/tháng. Còn nếu cho thuê tự lái giá trung bình 800-900.000 đồng/ngày thì mỗi tháng cũng kiếm không dưới 16 triệu đồng nhưng tần suất sử dụng có thể ít hơn. Tính ra, chỉ cần 4 năm đã có thể thu hồi vốn đầu tư và lãi hơn 100 triệu đồng. “Tôi nghĩ là 70%-80% xe lăn bánh trên đường hiện nay đều có vay ngân hàng, nhất là các loại ô tô cho thuê tự lái” - ông Châu nhận định.

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ salon Hiền Toyota (quận 5), cho biết dịch vụ cho vay mua ô tô tại các ngân hàng đang rất “hot”. Như ở Hiền Toyota, các ngân hàng luôn hợp tác để đáp ứng mọi nhu cầu của khách vay. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu có kinh nghiệm thì cho thuê ô tô tự lái rất có lợi. Bởi khi mua một căn nhà để đầu tư thì đòi hỏi số tiền lớn, thủ tục rườm rà, trong khi với ô tô thì chỉ cần làm việc với nơi bán, có hồ sơ đầy đủ là được ngân hàng cho vay.

Rủi ro đã có bảo hiểm lo Những người chuyên cho thuê ô tô đều chung nhận định là dịch vụ này cũng có rủi ro. Tuy nhiên, nếu như xe đã được mua bảo hiểm, làm hợp đồng cho thuê rõ ràng..., khi gặp sự cố thì đã có công ty bảo hiểm đứng ra chịu trách nhiệm.

Sơn Nhung