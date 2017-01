Thị trường hoa Tết tăng nhiệt

19/01/2017 22:42

Theo ghi nhận, thị trường hoa Tết năm nay khá đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ cuối năm, một số vùng trồng hoa bị ảnh hưởng.

Hoa cắt cành giá tăng vọt

Tại Đà Lạt, thời tiết thất thường đã khiến một số loại hoa mất mùa, sản lượng sụt giảm. Đặc biệt, các loại hoa cúc Đà Lạt năm nay tăng giá rất cao. Cụ thể, giá hoa cúc bán tại vườn dao động từ 2.500-3.000 đồng/cành tùy loại; cao nhất là hoa cúc kim cương có giá 3.000 đồng/cành. Một số loại khác như cúc sa phia 2.500 đồng/cành, cúc tua xanh và cúc kim cương lưới từ 2.500-3.000 đồng/cành, tăng gấp 2-3 lần mức giá ngày thường. Tại một số vùng trồng hoa cúc truyền thống của Đà Lạt như Thái Phiên, Hà Đông, Xuân Thọ…, các nhà vườn đang rất phấn khởi thu hoạch hoa cúc vì giá tăng cao.

Địa lan và lan hồ điệp có giá hàng triệu đồng vẫn được nhiều người lựa chọn cho dịp Tết Ảnh: ĐÌNH THI - HOÀNG TRIỀU

Tại TP HCM, giá các loại cúc Đà Lạt lên tới 18.000-20.000 đồng/bó nhưng ít có hoa đẹp. Ông Lý Phú Quý, thương nhân tại chợ hoa Đầm Sen, Giám đốc HTX Dịch vụ Đầm Sen, cho biết hiện nhà vườn ở Đà Lạt đã kêu giá hoa cúc 13.000-14.000 đồng/bó 5 cành (trước đây chỉ 8.000-9.000 đồng/bó), cúc lưới 35.000 đồng/bó 5 cành. Tuy nhiên, vì hoa chưa về TP HCM nhiều, cũng chưa đo được phản ứng của khách hàng nên chưa thể dự đoán được giá hoa tươi trong cao điểm Tết (từ 26 đến 28 tháng chạp) thế nào.

Các loại hoa phong lan, lily, cẩm chướng, hoa hồng, địa lan, bạch - tiểu hồng môn, cẩm tú cầu sấy khô… “đặc sản” của TP Đà Lạt cũng đồng loạt tăng giá rất cao. Cụ thể, ngày thường lan hồ điệp có giá 150.000 đồng/cành, hiện nay tăng lên gấp đôi (300.000 -350.000 đồng/cành), nhiều thương lái lùng đến tận vườn thu mua. Hoa lily từ 80.000 đồng/bình (5 tay, 5 bông) tăng lên 120.000-200.000 đồng/bình tùy loại; hoa cát tường ngày thường chỉ 65.000-70.000 đồng nay tăng lên 110.000 đồng/kg; salem từ 25.000 đồng tăng lên 55.000 đồng/kg, hoa đồng tiền từ 1.500 đồng lên trên 3.000 đồng/cành; hoa cẩm chướng từ 1.000 đồng tăng lên 3.000 đồng/cành… Đặc biệt, địa lan Đà Lạt có giá lên tới 800.000-1 triệu đồng/cành tùy loại, với các màu vàng, cam… nhưng nhiều người vẫn sẵn lòng dốc hầu bao mua chưng Tết hoặc biếu tặng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng, cho biết vụ hoa Tết 2017 do gặp mưa kéo dài, thiếu ánh sáng nên cây trổ bông trễ, “cung suy cầu thịnh” đã đẩy giá hoa lên cao hơn so với mọi năm.

Hoa cao cấp được chuộng

Đại diện Công ty Dalat Hasfarm cho biết đơn vị này chuẩn bị hơn 5 triệu cành hoa cho thị trường Tết 2017, tăng khoảng 15% sản lượng so với dịp Tết 2016. Trong đó, ngoài những loại hoa thường được ưa chuộng như hồng, cẩm chướng, thủy tiên, cát tường, cúc nhánh, lily… còn có các loại hoa chậu như sống đời, anh thảo, thu hải đường cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng với số lượng khoảng 800.000 chậu, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái... Riêng hoa tulip, nếu các tháng khác trong năm phải nhập thì dịp Tết này, Dalat Hasfarm đã trồng được tulip tại trang trại ở Việt Nam với số lượng lớn cho cả hoa cắt cành và hoa chậu để cung cấp cho thị trường.

Tết này, Dalat Hasfarm cũng chủ động nhập về khoảng 50.000 cành hoa các loại từ Nam Phi, Hà Lan, Ecuador và Nhật Bản, tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Có thể kể đến một số loại hoa mới đẹp và lạ mắt như hoa đào, lily cánh bướm, hoa đậu, đào đông (Ilex), mẫu đơn (Paeonia)... Đào đông và mai Mỹ từ Hà Lan có màu sắc rực rỡ, chất lượng cao. Dự kiến, từ ngày 21-1 (tức 24 tháng chạp), hoa nhập khẩu của Dalat Hasfarm sẽ có mặt trên thị trường.

Theo ông Trần Hồng Minh Nhật, Giám đốc Truyền thông và Sự kiện của Dalat Hasfarm, hoa cao cấp, nhất là hoa nhập khẩu, có lợi thế là chất lượng cao, màu sắc sặc sỡ, độ bền cao nên được tiêu thụ tốt trong vài năm trở lại đây. So với Tết 2016, giá các loại hoa nhập khẩu tăng khoảng 5%-10%. Với mặt hàng hoa lan, theo các đơn vị kinh doanh hoa, cũng như mọi năm, lan hồ điệp đang rất hút hàng. Một số khách hàng đặt lan hồ điệp chậu với số lượng lớn để làm quà tặng và trưng bày trong cơ quan, gia đình dù giá bán không dưới vài triệu đồng/chậu.

Ông Mai Quốc Thái, Chủ tịch CLB Hoa lan TP HCM, cho biết do thời tiết bất lợi, số ngày mưa và lạnh nhiều nên lan dendro, mokara mất mùa. Dù diện tích trồng tại TP HCM và khu vực lân cận có tăng lên nhưng sản lượng hoa cung ứng dịp Tết này tăng không đáng kể. Do trời thiếu nắng nên hoa nở đúng dịp Tết cũng kém rực rỡ so với mọi năm. Về giá sỉ tại nhà vườn vẫn ổn định nhưng giá bán lẻ có xu hướng tăng do ít có hoa đẹp theo thị hiếu người tiêu dùng.

Dự báo, mùa Tết này TP HCM cung ứng khoảng 4 triệu chậu lan dendro và 6 triệu cành lan cắt cành. Theo ông Thái, hiện TP chỉ mới trồng được lan xứ nóng, giá trị thấp còn các loại lan giá trị cao như hồ điệp thì chưa trồng được nên phải nhập khẩu hoặc chuyển từ Đà Lạt về.

Kiểng độc, lạ hút hàng Ngoài hoa, thị trường cây cảnh Tết năm nay còn có những loại độc, lạ được nhiều người quan tâm, như: kiểng lavender (oải hương, mới được trồng ở Việt Nam), tùng xà, tùng trắc, tùng bút, tùng vạn niên, đặc biệt những loài quý hiếm như thông đỏ, thông 5 lá, thông 2 lá dẹt, dưa pepino (dưa hấu Nam Mỹ)… được cho vào chậu rất bắt mắt có giá bán từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu. Kiểng hoa hồng vừa ra thị trường cũng được ưa chuộng, từ hồng cổ đến loại ngoại nhập. Cao cấp và quý hiếm bậc nhất là hồng văn khôi, giống hoa cổ của Pháp với hoa to màu hồng phấn, cánh lá xoắn hoa thị và mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Hồng cổ Sapa khi nở hết cỡ có thể to bằng bát ăn cơm, mùi hương ngan ngát nhẹ nhàng. Ngoài ra, còn có hồng trắng Pháp, hồng cổ Hải Phòng, hồng leo Đà Lạt, Fairy Quen, Bouquet Tout Fait, Royal Jubilee, Kenedy rose… giá dao động từ 150.000 - 350.000 đồng/chậu tùy kích cỡ. Anh Nguyễn Định (ngụ phường 8, TP Đà Lạt) là người đầu tiên trồng thành công dưa pepino (dưa hấu Nam Mỹ) tại Đà Lạt. Quả dưa hình oval nhỏ nhắn, nặng khoảng 200-300 g, khi còn non nhìn rất giống cà chua, có thể cắt thành lát trộn salad, ăn kèm với thịt, cá… Khi quả to bằng nắm tay người lớn thì chín, vỏ dưa chuyển sang màu vàng kem có sọc tím, ruột mềm, không hạt, có vị ngọt và thơm như dưa lưới, dưa lê. Hiện loại dưa Nam Mỹ này đang hút hàng thị trường Tết tại TP Đà Lạt. Còn anh Nguyễn Thế Tài (ngụ phường 8, TP Đà Lạt) quyết định đột phá với lavender để tạo sự khác biệt. Hơn 1.000 chậu lavender đang được chăm sóc tỉ mỉ trong nhà kính plastic với hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Anh cho biết lavender loại nhỏ đã được khách hàng ở TP HCM và Đồng Nai đặt mua gần hết. Các chậu lavender lớn để bán trực tiếp tại vườn với giá từ 1-3 triệu đồng/chậu. “Vòng đời của oải hương có thể kéo dài đến 3-4 năm và đây là loài cây bụi có thể tạo dáng nên tôi trồng trong chậu làm cây kiểng” - anh Tài nói.

Thanh Nhân - Đình Thi - Ngọc Ánh