Thời tiết xấu, sản lượng điều giảm 50%

29/10/2017 21:34

Nhiều DN lấy điều thô trữ 5-6 tháng để sản xuất, tỉ lệ thu hồi nhân điều đạt thấp, giảm khoảng 10% so với trước đây. Một số người trồng có điều kiện trữ lại điều thô cũng bị lỗ so với những người bán ngay sau khi thu hoạch. Tổng sản lượng điều thô niên vụ 2017 chỉ bằng 50% so với năm 2016, chất lượng giảm do dịch bệnh và thời tiết xấu. Tuy nhiên, giá mua điều thô năm 2017 đạt kỷ lục, khoảng 50.000 đồng/kg hạt khô nhập kho, trong khi giá bình quân của năm 2016 là 38.000 đồng/kg.



Giá trị xuất khẩu điều của Việt Nam chiếm hơn 50% thế giới

Từ đầu năm 2017 đến ngày 15-10, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 273.000 tấn điều nhân, kim ngạch trên 2,7 tỉ USD, giảm 14% về khối lượng nhưng tăng 10% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong tổng giá trị xuất khẩu, 3 thị trường nhập khẩu lớn hạt điều của Việt Nam là Mỹ (35%), EU (25%) và Trung Quốc (15%).

Giá trị xuất khẩu điều của Việt Nam chiếm hơn 50% toàn thế giới nhưng ít người tiêu dùng biết đến. Hiện có một số DN xây dựng vùng nguyên liệu chủ yếu theo tiêu chuẩn hữu cơ để xây dựng thương hiệu.

Tin-ảnh: Ng.Ánh