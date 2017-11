Vỡ giấc mộng đầu tư đón đầu dự án tỉ đô

09/11/2017 11:11

Cảnh đìu hiu ở trung tâm dự án

Trở lại khu vực này một chiều cuối tháng 10 vừa qua, phóng viên ghi nhận một khung cảnh đìu hiu. Dọc theo sông Sài Gòn là tuyến bờ bao ngăn thủy triều rộng khoảng 5m, mặt đường lầy lội, đi lại rất khó khăn. Hai bên bờ bao cỏ mọc um tùm, xen kẽ có vài ngôi nhà của người dân. Cảnh tưởng này khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt săn đất như đi hội hồi đầu năm, khi ý tưởng về dự án tỉ đô “Đại lộ ven sông Sài Gòn” được Tập đoàn Tuần Châu đề xuất, nhịp sống của người dân tại trung tâm của dự án đã quay về với khung cảnh yên bình vốn có.

Thời kỳ cao điểm tháng 4 - 5/2017, đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp dọc tuyến sông Sài Gòn tại khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn và quận 12 được đẩy lên rất cao có giá từ 3 - 4 triệu đồng/m2, thậm chí đất thổ vườn còn được đẩy lên 5 - 7 triệu đồng/m2. Người người đi săn đất, nhà nhà làm môi giới, từ cửa hàng tạp hóa, tiệm hớt tóc, quán nước, quán cơm, xe ôm, thậm chí cả quán café sân vườn cũng gắn bảng mua bán, ký gửi nhà đất, một không khí mua bán chưa từng có tại khu vực này.

Trở lại với xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi dự kiến Đại lộ ven sông đi qua và trung tâm của dự án New Sài Gòn, hiện giá đất tuy vẫn cao hơn khoảng 15 - 20% so với năm 2016 nhưng đã giảm so với lúc cao điểm. Giá đất nông nghiệp ở đây dao động từ 1 - 3 triệu đồng/m2 tùy từng vị trí, tùy diện tích lớn nhỏ, tuy nhiên người mua đầu tư làm dự án bất động sản không có, có chăng là mua để làm nhà vườn, trồng rau.

Tại khu vực Bình Mỹ, huyện Củ Chi từ cầu Rạch Tra đến phà Bình Mỹ, giá đất thổ vườn giá dao động từ 3,2 - 4 triệu đồng/m2 nhưng không có giao dịch nào trên 1.000 m2.

Còn ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, giá đất vườn ven sông Sài Gòn hiện đang dao động ở mức 4 - 5 triệu đồng/m2, cao hơn đất cùng loại phía sông Vàm Thuật từ 1-2 triệu đồng/m2. Sang khu vực quận 12, các phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc giá đất cao hơn, dao động ở mức 5 - 7 triệu đồng/m2 nhưng rất ít người hỏi mua. Tuy so với thời kỳ cao điểm giá đất vẫn không giảm bao nhiêu, nhưng lượng ký gửi thì nhiều mà lượng giao dịch rất hiếm hoi.

Đầu tư chờ dự án như... nắng hạn mong mưa

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi chia sẻ sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn bác bỏ đề xuất siêu dự án “Đại lộ ven sông Sài Gòn” của Tập đoàn Tuần Châu, gần như mọi giao dịch mua bán các lô đất dọc tuyến sông Sài Gòn đều bị đóng băng, thi thoảng có một vài khách hỏi mua đất thổ, đầu tư hạ tầng phân lô bán nền. Hiện giao dịch của công ty chủ yếu là đất nền thổ cư nằm trong khu quy hoạch của thành phố.

Anh Hưng, người ký gửi bán lô đất tại bờ bao sông Sài Gòn, thuộc xã Nhị Bình cho biết khi nghe tin về dự án này, anh đã đầu tư 8,5 tỉ đồng mua mảnh đất vườn 1.700 m2 (trong đó có 750m2 thổ cư). Và tới nay, dự án bác bỏ, không biết bao giờ mới bán được đất để thu lại vốn làm ăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Đầu tư Bất động sản, tuyến bờ bao sông Sài Gòn đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi có vài hộ xây tường rào trồng cây để đón đầu chờ đền bù khi dự án này thực hiện, nay phải đóng cửa bỏ hoang. Trên tuyến đường Bùi Công Trừng, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 15, nhiều bảng hiệu mua bán đất đã được dỡ bỏ.

Cũng tại khu vực này, một dự án FDI có tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 USD tại huyện Củ Chi sau 10 năm thực hiện đến nay vẫn bỏ hoang. Hay dự án Khu đô thị mới An Phú Hưng của Công ty TNHH một thành viên An Phú có quy mô hơn 610ha tại Hóc Môn, sau nhiều năm triển khai, nhưng mới đây Thành phố phải ban hành quyết định thu hồi.

Thực tế không ít nhà đầu tư đã “ôm hận” khi “trót” đầu tư vào các siêu dự án kiểu như Happyland (Long An), Thành phố mới Nhơn Trạch (Đồng Nai).... Do vậy, việc cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố trước khi quyết định chọn dự án để đầu tư luôn là cần thiết với bất kỳ nhà đầu tư nào, dù lớn hay nhỏ.

Theo Lê Thắng (Báo Đầu tư Bất động sản)