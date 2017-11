Thuê thiếu nữ đóng vai người yêu rồi cướp luôn tình, tiền

23/11/2017 17:16

Sáng nay 23-11, TAND quận 12, TP.HCM đưa vụ án Phạm Văn Trị lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử.

HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em của Trị để tránh lọt tội.

Theo HĐXX, cáo trạng xác định nạn nhân T. khai nhận quan hệ tình dục với Trị là tự nguyện, từ chối giám định màng trinh, không yêu cầu xử lý hình sự đối với Trị về hành vi giao cấu nên Công an quận 12 không đề nghị xử lý Trị về hành vi giao cấu với trẻ em.

Tuy nhiên, tại phiên toà sáng nay, em T. khai rằng lần đầu thì em tự nguyện, còn lần sau thì em không đồng ý vì nhận thấy những dấu hiệu không bình thường của Trị, nhưng Trị vẫn ép buộc em.

Phạm Văn Trị tại toà sáng nay 23-11

Theo cáo trạng, tháng 3-2017, Trị lấy nick "Hằng Nguyễn" trên Facebook kết bạn với chị N, ngụ đường Lê Lai, phường 1, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trị giới thiệu tên Hằng, rồi xin số điện thoại của chị N, nhắn tin nhờ chị N đóng giả người yêu cho một người đàn ông từ Đà Nẵng vào TP.HCM công tác. Chị N. sẽ được 150 triệu đồng nếu đóng giả người yêu của "đại gia" này trong vòng 4 ngày đêm.

Chị N không đồng ý thì Trị gọi điện thoại cho chị xưng tên là Sơn, từ Đà Nẵng vào TP.HCM công tác và được Hằng cho số điện thoại. Trị rủ chị N. lên TP.HCM chơi, đóng vai người yêu...

Chị N không đồng ý nên Trị nhờ chị N giới thiệu người khác. Chị N giới thiệu em T. , sinh ngày 24-8-2002. Trị điện thoại cho em T. thì em đồng ý đóng vai người yêu trong vòng 5 ngày đêm, giá 150 triệu đồng.

Em T mượn CMND của một người sinh năm 1997, đi từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Trị đến, yêu cầu em T đưa tiền và điện thoại để Trị cất giữ. Sau khi quan hệ tình dục xong, Trị thừa lúc em T ngủ, lấy hết tài sản bỏ đi. Em T. đã ra Công an phường Tân Hưng Thuận tố cáo.

Không dừng lại, Trị lấy máy điện thoại của em T, nhắn tin cho chị N. rủ lên thành phố đóng giải người yêu của "đại gia", có 150 triệu đồng và dặn chị N mang theo 15 triệu đồng cám ơn "chị Hằng".

Chị N thuê phòng ở khách sạn trên đường Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình. Trị nhờ người đến gặp chị N tại khách sạn để lấy tiền. Người này bị công an phát hiện, đưa về trụ sở làm viêc.

Tài sản mà Trị chiếm đoạt của em T được định giá 22 triệu đồng.

Công an quận 12 tình nghi Trị là kẻ chuyên lừa tình – tiền, do đó đề nghị những ai là nạn nhân sớm đến trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý đối tượng. Công an quận 12 ra thông báo, ai là nạn nhân hoặc biết thông tin về vụ việc hãy đến Cơ quan CSĐT Công an quận 12 để làm rõ.

Theo PHƯƠNG LOAN (Báo Pháp luật TP HCM)