Chuyện "chả, nem" và người vợ 64 tuổi quyết thôi chồng

Trong đơn ly hôn nộp TAND huyện Ba Tri (Bến Tre), bà B. (64 tuổi) trình bày bà và ông X. thương nhau rồi kết hôn vào đầu năm 1982. Tuy nhiên từ khi cưới nhau, cuộc sống giữa hai người thường xuyên mâu thuẫn mà nguyên do là mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau trong cung cách sinh hoạt và ngay cả trong việc chi tiêu tiền bạc.

Vợ đòi ly hôn, chồng muốn hàn gắn

Một nguyên nhân quan trọng nữa dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng là ông X. thường xuyên rượu chè. Cứ mỗi khi ông nhậu vô là mắng chửi, thậm chí còn đánh đập bà. Việc ông đánh đập bà, các con đều biết nhưng không khuyên giải được.

Vì thương các con, bà cố chịu đựng và khuyên ông X. bớt rượu chè để lo làm ăn, lo cho các con có gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, ông không chịu sửa đổi, lại còn quan hệ với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mặc dù vậy, bà vẫn sẵn sàng tha thứ, chỉ mong ông tu tâm dưỡng tính.

Năm 2014, do cha bà bị bệnh, bà có về chăm sóc cha ở TP Bến Tre, cách vài ngày bà về Ba Tri một lần, thỉnh thoảng ông X. cũng lên TP Bến Tre ở. Tuy nhiên, lên TP Bến Tre lần nào là ông X. nhậu nhẹt say xỉn lần đó. Mỗi khi say, ông đều ghen tuông rồi chửi bới, đánh đập bà. Gần đây nhất khoảng hai tháng, ông X. ghen tuông đánh bà sưng vùng mặt. Từ đó bà sợ hãi, không còn dám về Ba Tri nữa. Dù hai bên không còn gặp nhau nhưng ông X. vẫn cứ nhắn tin chửi mắng, đe dọa bà.

Theo bà B., bà không thể chịu đựng được nữa nên chỉ có cách giải thoát là yêu cầu TAND huyện Ba Tri cho bà ly hôn với ông X. Hiện các con chung của hai người đều đã lớn và đã có gia đình. Còn tài sản chung và nợ chung thì bà không yêu cầu tòa giải quyết.

Làm việc với tòa, ông X. thừa nhận vợ chồng chung sống có những bất hòa, một phần do tính ông nóng nảy, không kiềm chế được nên có đánh bà B. Thời gian gần đây bà B. lên TP Bến Tre sống và ngoại tình với người đàn ông khác, bị ông bắt gặp. Ông đã yêu cầu bà B. chấm dứt ngay việc đó nhưng bà B. vẫn không nghe mà còn dây dưa không dứt với người đàn ông đó nên ông có đánh bà B. Sau những sự việc đó, ông có gọi điện thoại cho bà B. nhưng bà B. không bắt máy.

Ông X. nói ông biết mâu thuẫn vợ chồng giữa ông với bà B. đã trầm trọng, khó hòa giải nhưng hiện ông và bà B. đều đã lớn tuổi, đã có thông gia, các con đều đã có gia đình con cái, nếu ly hôn người ta sẽ dị nghị này nọ không tốt. Ông muốn vợ chồng hàn gắn, ông cam đoan sẽ bỏ rượu nếu bà B. chịu về sống cùng ông.

Mâu thuẫn đã trầm trọng

Do hòa giải không thành, TAND huyện Ba Tri đã đưa vụ việc ra xét xử. Tại phiên tòa, bà B. vẫn một mực nói không thể tiếp tục sống chung với ông X. vì bà đã rất nhiều lần cho ông cơ hội sửa đổi nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Giờ bà không còn chút niềm tin nào đối với lời hứa của ông nên bà kiên quyết xin ly hôn. Việc ông X. cho rằng bà ngoại tình bị ông bắt được là hoàn toàn không có mà do ông có tính đa nghi. Bà đã bao lần giải thích nhưng ông không chịu nghe mà mượn cớ say rượu để đánh đập bà.

Trong khi đó, ông X. vẫn cho biết là không muốn chia tay vì sợ miệng người đời gièm pha, dị nghị.

Theo tòa, hôn nhân hạnh phúc phải xuất phát từ hai phía. Vợ chồng phải cùng vun đắp tình cảm cũng như tôn trọng, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Cả bà B. lẫn ông X. đều không làm được điều này. Qua xem xét, mâu thuẫn giữa bà B. với ông X. đã xảy ra từ lâu nhưng cả hai đều không có biện pháp hòa giải, khắc phục để dung hòa cuộc sống chung. Điều này cho thấy mâu thuẫn vợ chồng giữa bà B. và ông X. đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.

Từ đó TAND huyện Ba Tri xét thấy yêu cầu ly hôn của bà B. là phù hợp nên đã chấp nhận.

Quy định liên quan Theo Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác. Theo Điều 56 luật trên, khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng, làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Theo Văn Tâm (Báo Pháp luật TP HCM)