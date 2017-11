Thai phụ ngủ nằm ngửa, nhiều nguy cơ thai nhi chết non

23/11/2017 05:30

Thai nhi chết non là một bi kịch lớn đối với những đôi vợ chồng sắp sinh con. Trên toàn thế giới, hàng năm có đến 2,6 triệu trường hợp thai nhi tử vong ở độ 20 tuần đến 28 tuần tuổi, với xác suất cứ 45 phụ nữ đang mang thai là 1 trường hợp thai nhi chết non. Ở Mỹ và Anh, dù với nền y khoa tiên tiến, cứ 126 phụ nữ đang mang thai là có 1 ca thai nhi chết non ở Mỹ, và 1 trên 224 trường hợp ở Anh.



Đến nay, y học vẫn chưa thể xác định chắc chắn nguyên nhân gây tử vong cho thai nhi, y giới cho rằng có thể do bệnh lý của người mẹ như bị nhiễm khuẩn, tiểu đường, cao huyết áp, sốt rét, hoặc có thể do yếu tố di truyền Rh của máu, rối loại nhiễm sắc thể, khuyết tật trong sự phát triển của thai hay nhau thai. Có nhiều trường hợp không tìm ra được nguyên nhân gây tử vong.

Trung tâm nghiên cứu về thai nhi chết non thuộc bệnh viện nổi tiếng St Mary’s ở thành phố Manchester (Anh Quốc), đã tiến hành một nghiên cứu về vấn đề này với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả của cuộc nghiên cứu công phu này đã công bố trên tờ chuyên san y học rất uy tín là Sản Phụ khoa Anh Quốc (British Journal of Obstetrics and Gynaecology)

.

Tư thế ngủ nằm ngửa của thai phụ làm tăng gấp đôi nguy cơ thai nhi chết non so với thai phụ ngủ nằm nghiêng. (Ảnh: Telegraph)

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các bà mẹ đang mang thai ở giai đoạn 3 tháng cuối trước ngày sinh, nếu thường xuyên ngủ theo tư thế nằm ngửa có nguy cơ thai nhi bị chết non gấp đôi các thai phụ ngủ nằm nghiêng.

Đây là cuộc nghiên cứu có quy mô lớn nhất từ trước dến nay, tiến hành trên 1024 thai phụ ở 41 bệnh viện phụ sản trên toàn nước Anh. Trong số đó, 291 thai phụ có thai nhi bị chết non khi thai được 28 tuần tuổi hoặc cao hơn. Số 733 thai phụ còn lại đang được các nhà nghiên cứu theo dõi.

Tư thế ngủ tốt nhất cho các bà mẹ và thai nhi là nằm nghiêng sang trái (Ảnh: Getty)

Các cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy, khi các thai phụ ngủ nằm ngửa thì nhịp tim của thai nhi bị giảm xuống. Lý do là trọng lượng thai nhi đè ép lên các mạch máu nuôi tử cung, do đó làm giảm lượng máu lưu thông cũng như lượng oxy cung cấp cho thai. Khi thai phụ chuyển từ thế nằm ngủ từ nghiêng một bên sang nằm ngữa, các hoạt động của thai nhi sụt giảm rõ rệt.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo rằng các phụ nữ mang thai được 14 tuần tuổi, khi ngủ nên nằm nghiêng sang bên trái, đây là tư thế ngủ tốt nhất cho sự tuần hoàn máu cơ thể người mẹ và thai nhi. Nếu giữa đêm, thai phụ có giật mình tỉnh giấc thì cũng nên chuyển sang tư thế nằm nghiêng sang trái trước khi ngủ tiếp.

Họ cũng khuyên các thai phụ rằng, nếu họ bất chợt giật mình tỉnh giấc ban đêm, nếu thấy mình đang nằm ngửa, các bà cũng chớ quá lo âu nếu trước đó lúc bắt đầu ngủ họ đã nằm nghiêng. Vì thông thường, tư thế nằm lúc bắt đầu ngủ là tư thế sẽ giữ cố định lâu nhất khi con người ngủ say.

Các loại gối toàn thân hay gối nêm chuyên dùng cho các bà mẹ đang mang thai (Ảnh: Whattoexpect.com)

Họ cũng dưa ra một số lời khuyên để thai phụ cảm thấy thoải mái khi ngủ nằm nghiêng như sau:

Nếu thai phụ không quen với tư thế nằm nghiêng thì hãy lót 1 cái gối êm phía sau lưng, 1 chân co lên gác lên chân kia và lót 1 cái gối giữa 2 chân.

Tư thế nằm nghiêng với một chiếc gối lót giữa 2 chân hoặc sau lưng (Ảnh: Whattoexpect.com)

Hoặc thai phụ có thể dùng loại gối toàn thân hay gối dạng cái nêm chuyên dùng cho các bà mẹ đang mang thai để tạo cảm giác thoải mái nhất khi nằm nghiêng.

Ban đầu, có thể thai phụ vốn trước đây quen ngủ nằm ngửa, khi chuyển sang tư thế nằm nghiêng sẽ thấy khó chịu, nhưng rồi dần dần sẽ quen đi.

Các bà mẹ vốn đã hy sinh rất nhiều cho con cái thì việc chịu đựng cái cảm giác khó chịu này cũng không phải vấn đề lớn, nhất là lại vì sự an toàn cho đứa bé thương yêu sắp ra đời.

Phước Lộc