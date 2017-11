NÓI THẲNG: Thương dân vậy mà sao bị bắt?

21/11/2017 17:01

Vào thời điểm làm thủy điện Sơn La, họ là những cán bộ chủ chốt của huyện Mường La, địa bàn của dự án thủy điện Sơn La. Các cán bộ này bị khởi tố vì đã làm trái nhiều quy định, nâng khống diện tích đất đền bù di dân tái định cư để "rút ruột" ngân sách nhà nước.



Điều đáng nói là hầu hết cán bộ bị khởi tố bây giờ đều thăng quan tiến chức, như ông Trương Tuấn Dũng - phó giám đốc Sở Tài chính, ông Phan Tiến Diện - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

Trong số các bị can bị khởi tố tội "Thiếu trách nhiệm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" có giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Triệu Ngọc Hoan.

Trong số 14 bị can bị bắt tạm giam về tội "Cố ý làm trái..." có ông Trương Tuấn Dũng và ông Phan Tiến Diện cùng Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La Phan Đức Chính.

Năm 2003, công trình thủy điện Sơn La được Trung ương quyết định giải phóng mặt bằng, tổ chức di dân, tái định cư. Năm 2005, tỉnh Sơn La đã thực hiện xong đền bù, di dân cho hơn 20.000 hộ ra khỏi vùng ngập với tổng diện tích hơn 2.000 ha đất.



Lợi dụng chủ trương trên, ông Trương Tuấn Dũng, khi đó là phó chủ tịch UBND huyện Mường La, đã cùng một số lãnh đạo Ban Quản lý dự án di dân tái định cư, thành viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Mường La đo đạc lại diện tích đất của người dân và cho ra những con số khống gấp nhiều lần diện tích đất thực tế.

Có trường hợp như bị can Đèo Văn Ban - 61 tuổi, nguyên cán bộ UBND huyện Mường La (cũng vừa bị khởi tố), đã nâng khống diện tích đất đền bù của gia đình mình từ 4,5 ha lên hơn 17 ha.

Hành vi làm trái của các bị can trên gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỉ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng chính sách đề bù giải tỏa một công trình rất lớn như thủy điện Sơn La.

Vậy mà bên hành lang Quốc hội chiều 20-11, đại biểu Quốc hội Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La - cho biết: 17 cán bộ tỉnh này bị khởi tố liên quan đến việc tái định cư dự án thủy điện Sơn La "không liên quan đến chuyện tiền nong, "tư túi" mà chính vì anh em làm có lợi cho người dân".

"Ví dụ, một số hồ sơ để giải quyết việc bồi thường, đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chưa đầy đủ nhưng anh em vì thương dân nên vẫn làm hoàn thiện sớm hồ sơ giúp dân nên người dân được lợi. Chính vì thế giờ đây cán bộ giải quyết lại phải chịu trách nhiệm chứ họ không tư túi gì, không đút một xu nào vào túi cá nhân" - bà Xuân quả quyết.

Nếu đúng như lời bà Tráng Thị Xuân nói như vậy, tại sao tại buổi họp báo ngày 18-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về các tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"?

Đây là vụ án rất phức tạp, phải sau hơn 1 năm thành lập ban chuyên án, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La mới thực hiện các bước hình sự hóa.

Vậy tại sao với tư cách là một phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La, bà Tráng Thị Xuân lại phát biểu như vậy, người dân tin ai?

Một vụ án "rút ruột" ngân sách nhà nước ở một công trình trọng điểm quốc gia, gây thất thoát tiền tỉ của nhà nước, sao lãnh đạo địa phương dám nói như đùa với dân, với cơ quan chức năng như vậy? Chẳng lẽ người dân tin rằng 17 bị can trong vụ án này "bị oan" vì làm việc quá mẫn cán, vì dân, vì nước?

Làm gì có chuyện đó khi mà cơ quan điều tra đã chỉ đích danh tội trạng, thưa bà phó chủ tịch thường trực!

LƯU NHI DŨ