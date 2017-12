13 học sinh THCS thuê 2 ô tô đi đánh nhau do mâu thuẫn trên facebook

02/12/2017 10:15

Ngày 2-12, tin từ Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm học sinh cấp 2 (THCS) mang theo nhiều hung khí đến 1 ngôi trường khác trên địa bàn để đánh nhau.

Nhóm học sinh và số hung khí chuẩn bị mang đi đánh nhau được công an thu giữ - Ảnh: Công an Ninh Nình

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 1-12, Công an huyện Gia Viễn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại sân vận động Nhà văn hóa huyện Gia Viễn có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, chuẩn bị kéo đến Trường THCS thị trấn Me (huyện Gia Viễn) để đánh nhau.

Lập tức, Công an huyện Gia Viễn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn vụ việc trên. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 2 gậy sắt thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, 1 tuýp sắt, 3 ống nhựa đã quấn băng dính màu đen…

Ngay sau đó, nhóm thanh thiếu niên gồm 14 người đã được đưa về Công an huyện Gia Viễn để xử lý. Bước đầu, công an đã xác định có 13 người là học sinh Trường THCS Gia Thanh (xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn), người còn lại ngụ thị trấn Me (huyện Gia Viễn).

Nhóm học sinh khai do có mâu thuẫn qua mạng xã hội facebook với học sinh của Trường THCS thị trấn Me nên đã thuê 2 xe ô tô tới ngôi trường nói trên để đánh học sinh ở đây. Tuy nhiên, khi nhóm trên chưa kịp gây án thì công an đã ngăn chặn.

Vụ việc đang được Công an huyện Gia Viễn tiếp tục làm rõ.

Tuấn Minh