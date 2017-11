2 tài xế mưu trí lật mặt kẻ trộm bò chuyên nghiệp

29/11/2017 14:11

Ngày 29-11, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đối tượng Nguyễn Thanh Lợi (27 tuổi; ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.



Nguyễn Thanh Lợi và con bò còn sót lại

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút đêm 28-11, tiểu đội Cảnh sát bảo vệ trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an phường 3, TP Vĩnh Long bắt giữ Lợi khi đối tượng này đang thuê xe ô tô chở 2 con bò từ Bình Thuận vào Vĩnh Long. Đây là bò Lợi trộm tại thị trấn Ma Lâm vào sáng cùng ngày và thuê ô tô tải với giá 3 triệu đồng để chở về Vĩnh Long tiêu thụ. Tuy nhiên, trong lúc vận chuyển, 1 con bò sổng ra chạy mất, trên xe chỉ còn lại 1 con.

Theo 2 tài xế xe ô tô tải cho biết trong quá trình vận chuyển, 2 anh phát hiện Lợi có biểu hiện nghi vấn nên bàn bạc sẽ đưa Lợi đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Đến tối 28-11, khi đến tỉnh Vĩnh Long, tài xế điều khiển xe rẽ vào cổng trụ sở Công an tỉnh và nhờ lực lượng công an hỗ trợ, bắt giữ Lợi.

Qua làm việc, Lợi khai nhận tài sản trên là do y trộm cắp được tại Bình Thuận và định chở vào tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. Được biết, Lợi có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Tin - ảnh: LÊ KHÁNH