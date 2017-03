Ăn cưới về, bất ngờ bị chém nhiều nhát

02/03/2017 12:24

Sáng 2-3, ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng công an xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc ông Đào Văn Sang (53 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl) bị chém nhiều nhát vào người phải nhập viện cấp cứu.

Ông Sang bị đối tượng lạ mặt chém bị thương. Ảnh B.N

Thông tin ban đầu cho biết, tối 1-3, ông Sang đi dự đám cưới về gần đến nhà thì bị 1 đối tượng dùng dao chém tới tấp vào người. Khi ông Sang gục xuống đất thì đối tượng này mới chịu dừng tay và bỏ đi. Sau đó, ông Sang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn. “Bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn 1 đối tượng và mời lên làm việc nhưng người này không thừa nhận đánh ông Sang. Do tính chất nghiêm trọng, công an xã đã báo Công an huyện Buôn Đôn vào cuộc điều tra” - ông Linh cho biết thêm.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn, cho biết bệnh nhân Sang nhập viện trong tình trạng bị 1 nhát chém vào đầu, 2 nhát vào vai, mất nhiều máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

C. Nguyên