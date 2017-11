Bắt 2 xe tải có biểu hiện lạ trên Quốc lộ 91

22/11/2017 16:37

Ngày 22-11, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang 2 chiếc xe tải đang vận chuyển hàng chục ngàn gói thuốc lá nhập lậu trên tuyến Quốc lộ 91 thuộc địa bàn phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.



Hơn 21.000 gói thuốc lá được cất giấu rất tinh vi ở phía sau thùng các xe tải. Ảnh: D.K

Theo đó, vào lúc 7 giờ 40 phút cùng ngày, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ ở khu vực này thì phát hiện 2 xe tải do tài xế Nguyễn Văn Bền (SN 1994; trú huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và Dương Chí Trực (SN 1993; trú TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) điều khiển theo hướng từ An Giang đi TP Cần Thơ. Do thấy có dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu 2 tài xế dừng phương tiện để kiểm tra. Phải mất rất nhiều thời gian thì lực lượng chức năng mới phát hiện phía sau thùng xe có cất giấu hơn 21.000 gói thuốc lá nhập lậu nên lập biên bản tạm giữ người và tang vật liên quan.

T.Nốt