Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm tại quận Bình Tân

31/10/2017 13:10

Trước đó, vào ngày 12-5-2017, Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An nhận được tin báo của nhân dân xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Qua điều tra, khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, Nguyễn Trung Tính (Tính Bưng, SN 1992, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); Nguyễn Văn Quyết (SN 1988, ngụ ấp 3, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) gọi điện thoại rủ đồng bọn gồm hàng chục đối tượng mang theo hung khí vào quán cà phê "C" thuộc ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tham gia đánh nhau. Khi cả nhóm tập hợp đông đủ trong quán "C" thì Tính nói cho cả nhóm nghe đi qua quán cà phê "G" (đối diệp quán C) đánh nhau.

Đối tượng Quyết

Đến khoảng 9 giờ 55 phút, Nguyễn Hoàng Anh (Bi, SN 1995, ngụ ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An); Lê Văn Hoài Thanh (Bé Thanh, SN 1988, ngụ ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); Lê Quang Quí (Bé Quí, SN 1988, ngụ Thôn Vĩnh Binh, Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi); Phan Minh Luân (SN 1988, ngụ ấp Thị Trấn B, TT.Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu); Nguyễn Thanh Phong (SN 2002, ngụ ấp Khánh Bình, Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang) vào quán cà phê C uống cà phê tại phòng lạnh của quán.



Khoảng 5 phút sau, Quyết cầm một cái ly thủy tinh dùng để chứa cà phê trên bàn bước qua bàn của Thanh và hỏi "Ai là Bé Thanh?". Thanh đáp: "Có gì không?" thì lúc này chủ quán chạy ra can và kêu nhóm của Quyết ra ngoài không cho đánh nhau tại quán. Lúc này, Tính từ quán "G" đi bộ qua quán "C" chỉ tay vào phòng lạnh và hô to "5 thằng mới vô chơi nó".

Nghe vậy, nên cả nhóm ra trước cửa quán "C" lấy mã tấu, gậy ba khúc đã cất giấu sẵn vào đuổi đánh nhóm của anh Thanh. Thấy vậy, Anh và Phong ngồi tại chỗ, Thanh và Quí chạy đến quầy tiếp tân trốn còn Luân bỏ chạy ra phía sau quán thì bị nhóm của Tính, Quyết mỗi người cầm một cây mã tấu, gậy ba khúc đánh, chém Luân gây thương tích.

Sau khi gây án, đối tượng Quyết bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Quyết về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do tính chất, mức độ phạm tội nguy hiểm của đối tượng Quyết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An đề nghị Giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án truy bắt đối tượng đang có quyết định truy nã.

Đến ngày 29-10-2017, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt đối tượng Quyết khi đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo Thúy Phượng - Minh Khánh (Báo Công an TP HCM)