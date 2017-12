Bắt em trai ông Đinh La Thăng

09/12/2017 11:53

Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà về hành vi tham ô tài sản. Ông Thắng là em ruột ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).



Ông Đinh Mạnh Thắng phát biểu tại một đại hội của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà - Ảnh: pvsd.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà do ông Đinh Mạnh Thắng làm Giám đốc là doanh nghiệp liên doanh giữa PVN và Tổng Công ty Sông Đà. Nguyên nhân ông Thắng bị bắt là do các sai phạm có liên quan đến vụ án cố ý làm trái, tham ô tài sản xảy ra Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Ông Đinh Mạnh Thắng (SN 1962), kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà.

Ông Đinh Mạnh Thắng làm bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Sông Đà, nay là Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà từ tháng 5-2006.

Trước đó, từ năm 2001-2003, ông Thắng làm tổng giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 12.6. Từ tháng 1-2004 đến tháng 4-2006, ông Thắng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Sông Đà.

Tháng 4-2017, tại đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà, ông Đinh Mạnh Thắng được miễn nhiệm thôi giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị để trở thành thành viên hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối ngày 8-12, Cơ quan CSĐT và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Thăng nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại PVN, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN góp vốn vào OceanBank và vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.



Ng. Hưởng