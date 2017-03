Bắt kế toán trưởng văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc

14/03/2017 11:44

Ngày 14-3, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1961, thường trú khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”, xảy ra tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Phú Quốc.

Nơi làm việc trước đây của bà Ánh.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chỉ trong vào 3 năm (2013-2015), với vai trò là kế toán trưởng chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phú Quốc (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang), bà Ánh đã tự ý thu tiền phí làm giấy tờ đất của người dân địa phương vượt mức cho phép để tiêu xài cá nhân. Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của các doanh nghiệp và người dân, các cơ quan chức năng ở huyện Phú Quốc vào cuộc xác minh làm rõ tổng số tiền mà bà Ánh đã thu khống là hơn 2 tỉ đồng.

Tin-ảnh: T.Nốt