Bắt nhóm “đại gia dỏm” cướp, hiếp hàng loạt quý bà

06/12/2017 12:37

Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi; ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Khanh (34 tuổi; ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Lương Phan Nhựt Huy (22 tuổi; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

3 "đại gia dỏm" cướp tài sản và hiếp dâm hàng loạt phụ nữ. Ảnh do công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu, cả 3 bị can trên chuyên đóng "đại gia dỏm" rồi thực hiện 10 vụ gây mê để cướp, hiếp dâm hàng loạt chủ quán cà phê, tiếp viên quán nhậu… tại TP HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bình Dương và Đồng Tháp.

Ngày 4-11, Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo từ bà N.T.H.V. (ngụ Sóc Trăng) bị gây mê cướp tài sản trị giá 120 triệu đồng xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Bà V. cho biết mình làm chủ quán cà phê võng tại phường Châu Văn Liêm, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Nữ chủ quán khai có cảm tình với Khanh vì anh này rất… sành điệu và hào phóng. Chiều 3-11, Khanh cùng với Huy và Nguyên ghé quán trò chuyện, làm quen với bà V. Sau đó, cả 3 rủ chủ quán đến Trung tâm Thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) chơi. Trên đường đi, Nguyên ghé vào shop thời trang mua tặng bà V. đôi giày. Sau đó, cả nhóm đi ăn, hát karaoke. Sau đó, chủ quán bất tỉnh tại nhà nghỉ, vàng vòng trị giá 120 triệu đồng mang theo đã bị cướp sạch.

Cũng với thủ đoạn tương tự, trong tháng 10-2017, cơ quan điều tra tiếp nhận trình báo từ 2 phụ nữ tại An Giang và Vĩnh Long cho rằng bị cướp tài sản khoảng 55 triệu đồng. Các đối tượng gây án bằng thủ đoạn sử dụng thuốc gây mê, với phương thức khá giống nhau. Bọn chúng tiếp cận nạn nhân là phụ nữ từ 30 – 45 tuổi (chủ các quán cà phê, nhân viên quán nhậu…) thường mang nhiều tài sản trên người như vòng vàng, điện thoại… Sau khi đã làm quen, các đối tượng rủ nạn nhân đi nhậu, hát karaoke. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, bọn chúng bỏ thuốc gây mê vào nước, bia cho uống. Khi nạn nhân ngấm thuốc, các đối tượng đưa đến nhà nghỉ, khách sạn để thực hiện hành vi cướp tài sản, quan hệ tình dục rồi bỏ trốn.

LÊ KHÁNH