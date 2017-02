Bắt tạm giam cán bộ ăn chặn tiền hạn, mặn

27/02/2017 18:17

Ngày 27-2, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 13 cán bộ, cá nhân có liên quan đến vụ ăn chặn tiền hạn, mặn năm 2016 tại xã Vĩnh Thuận.

Trong khi người dân chịu cảnh mất trắng nhiều diện tích lúa do hạn, mặn thì cán bộ lại cố ý làm sai quy định để chiếm dụng tiền hỗ trợ.

Theo đó, ông Đặng Văn Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy và bà Phan Thị The, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và chính quyền vì để cho thuộc cấp chi sai, bỏ sót hàng trăm hộ dân hoặc chiếm dụng tiền hỗ trợ hạn, mặn cũng như tiền cấp bù quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên tổ trưởng tổ kinh tế- kỹ thuật xã Vĩnh Thuận, bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng vì thiếu trung thực trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do hạn, mặn với nhiều sai phạm như nhiều hộ không được kê khai, kê khai thừa diện tích, trùng tên hoặc hộ không có tên trên địa bàn; không gieo sạ nhưng vẫn được đưa vào danh sách được nhận tiền. Đặc biệt, qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Khanh đã tự ý viết đơn và ký tên cho nhiều hộ dân, trong đó có đơn kê khai khống để chiếm dụng hơn 39 triệu đồng. Khi đoàn kiểm tra đến làm việc thì Khanh báo cáo thiếu trung thực và tự ý cấp tiền cho các trưởng ấp đẫn đến sai sót, làm mất uy tín cá nhân, tập thể và gây dư luận xấu ở địa phương. Ngay sau khi có quyết định kỷ luật này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thuận đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Khanh để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Đảng ủy xã Vĩnh Thuận cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lâm Hiền Lương (phó chủ tịch UBND xã), ông Huỳnh Văn Tấn (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã), Nguyễn Chí Linh (cán bộ địa chính, nông nghiệp và môi trường xã), Huỳnh Chí Linh (trưởng ấp Ranh Hạt). Các cá nhân khác nhận kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, gồm: Võ Văn Khoa (phó chủ tịch UBND xã), Nguyễn Trường Giang (trưởng ấp Bờ Xáng), Lê Văn Tiển (trưởng ấp Kinh 3), Đinh Đỉnh Quốc (trưởng ấp Đòn Dong), Phan Minh Thương (trưởng ấp Kinh 11) và Đặng Minh Luận (Bí thư Chi bộ ấp Kinh 14).

Tin-ảnh: T.Nốt