Bị nhóm bạn thân hiếp dâm, thiếu nữ tự tử

07/12/2017 17:43

Ngày 7-12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hưng (23 tuổi; quê Quảng Trị) y án sơ thẩm, 20 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Bị cáo Nguyễn Hữu Hưng tại phiên tòa.

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Hữu Hưng, Phạm Minh Trí (SN 1996), Nguyễn Ngọc Ngà, Bùi Thị Cúc Hương, Nguyễn Thị Lệ Giang, Nguyễn T.H. (SN 1998) là bạn thân với nhau.

Khoảng 21 giờ ngày 1-12-2012, Hưng rủ cả nhóm vào vườn cao su nhậu. Lúc này, Hưng nói với Ngà và Trí chuốc các bạn gái cùng nhậu say để cưỡng hiếp. Khoảng 2 giờ sau, Trí thấy T.H. say, nảy sinh ý định giao cấu với thiếu nữ này nên nói Ngà giúp sức. Ngà không đồng ý thì bị Trí dọa đánh. Ngà buộc phải giữ tay của bạn gái lại cho Trí giở trò đồi bại. Do nạn nhân giãy đạp kháng cự, Trí không thực hiện được ý đồ đồi bại.

Sau đó, khi các bạn bỏ đi, Hưng đưa T.H. lại võng nằm rồi về nhà đi lấy dao, cạo mủ cao su. Sáng hôm sau, Cúc Hương và Giang quay lại chở T. H về.

Về nhà, xấu hổ và giận bạn, T.H liền uống thuốc động kinh tự tử nhưng được cứu chữa kịp thời. Nạn nhân kể lại mọi chuyện, người nhà liền viết đơn tố cáo. Cơ quan chức năng giám định, phát hiện trong người thiếu nữ có tinh dịch. Trong khi đó hành vi của bị cáo Trí chứng minh bị cáo này chưa xuất tinh vào cơ thể bị hại.

Căn cứ vào lời khai của bị hại và các nhân chứng, cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hữu Hưng. Trong lời khai, bị hại T.H khẳng định Hưng đã thực hiện hành vi giao cấu. Lời khai này cũng phù hợp với lời khai của 2 nhân chứng là Cúc Hương và Giang.

Quốc Chiến