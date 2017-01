Camera lật mặt kẻ cắp tại cửa hàng tạp hóa

24/01/2017 18:54

Ngày 24-1, Công an quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Hữu Nam (SN 1955, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22-1, chủ cửa hàng tạp hóa bên hông chợ Trần Hữu Trang (phường 10, quận Phú Nhuận) đến công an trình báo bị kẻ gian lấy trộm gần 20 triệu đồng.

Đặng Hữu Nam tại trụ sở công an

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 11 giờ 20 ngày 22-1, có một người đàn ông đi xe máy đến hỏi mua 1 thùng mì và 2 bàn chải đánh răng. Sau khi giao đồ và tính tiền, chủ cửa hàng quay sang phục vụ những người khác.

Một lúc sau, thấy người đàn ông bỏ đi với vẻ khả nghi, chủ cửa hàng mở tủ kiểm tra thì phát hiện mất gần 20 triệu đồng.

Nhận được trình báo, Công an quận Phú Nhuận đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an đã xác định được người đàn ông đi xe máy mang BKS 59F1 - 023.40 chính là thủ phạm.

Đến ngày 24-1, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an phường 10 bắt giữ Đặng Hữu Nam để xử lý. Tại trụ sở công an, Nam khai thấy chủ cửa hàng sơ hở nên nảy sinh lòng tham.

Tin-ảnh: Sỹ Hưng