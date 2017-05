Chiếm đoạt hơn 15 tỉ, 2 nhân viên trả lại chưa được 1 tỉ

21/05/2017 16:51

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đăng Khoa (SN 1979, ngụ quận 8, TP HCM), Đỗ Quốc Thảo (SN 1971, ngụ quận 10, TP HCM) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai bị can này nguyên là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam – công ty 100% vốn nước ngoài (sản xuất thuốc tân dược).



Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2015, Khoa và Thảo đã lập khống 234 đơn đặt hàng bằng cách sử dụng tên, thông tin những công ty, cơ sở đã có giao dịch nhưng có ít hoặc không có công nợ với công ty để đặt hàng.

Sau khi lấy lượng thuốc tân dược trị giá hơn 15 tỉ đồng, Khoa và Thảo mang bán ra ngoài, lấy tiền mua đất đai, chi xài. Do lo sợ số tiền chiếm đoạt quá lớn, Khoa tự thú, trả lại cho công ty 500 triệu đồng và một lượng hàng hóa tương đương 327 triệu đồng. Trong thời gian điều tra, Thảo và gia đình nộp lại 746,5 triệu đồng, trả hàng hóa tương đương 138 triệu đồng.

Phạm Dũng