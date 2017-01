Chủ cửa hàng bánh Pía ở Sài Gòn bị bắn chết

08/01/2017 21:50

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-1 người dân nhìn thấy hai thanh niên đi cùng một xe gắn máy đến trước cửa hàng bán bánh Pía ở địa chỉ số 230 Nguyễn Thị Nhỏ (Phường 4, quận 11, TP HCM) có nhiều hành động bất thường.

Nạn nhân là chủ cửa hàng bánh Pía bị bắn chết.

Công an quận 11 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang tích cực khám nghiệm hiện trường tìm ra nguyên nhân.

Sau đó, một thanh niên lao thẳng vào nhà cầm súng bắn nhiều phát rồi bỏ trốn. Nghe tiếng súng, nhiều người hoảng hốt phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi là chủ cửa hàng đã tử vong.

Theo lời kể nhân chứng, trước khi gặp nạn, người này vừa đi rút tiền về. Nạn nhân sinh sống ở đây được 5 năm và tính tình khá hiền lành.

Công an quận 11 nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Một tổ công tác khác cũng đang tích cực trích xuất các camera an ninh gần đó.

LÊ PHONG