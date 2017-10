Côn đồ truy sát ở bệnh viện, 4 người thương vong

28/10/2017 13:43

Ngày 28-10, Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ chém nhau kinh hoàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương tại khu vực cấp cứu của Bệnh viện Hoàn Mỹ trên đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận.



Công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ truy sát tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, một nhóm thanh niên đến tiệm game bắn cá nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 5, quận Phú Nhuận) chơi.

Trong khi chơi game, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với ông Trần Ngọc T. (32 tuổi, chủ tiệm game). Sau một hồi cự cãi nhóm đối tượng dùng hung khí đâm ông T. bị thương rồi bỏ đi.

Ông T. được gia đình chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu. Đáng nói, trong khi ông T. đang được các bác sĩ điều trị ở phòng cấp cứu thì bất ngờ nhóm thanh niên kia quay lại tìm kiếm ông T. trả thù. Tại đây, 2 bên tiếp tục xảy ra ẩu đả khiến bác sĩ và bệnh nhân tại đây tháo chạy tán loạn.

Chủ tiệm game là ông T. bị đâm trúng ngực gây thủng tim và tử vong ngay sau đó. Riêng 3 đối tượng trong nhóm thanh niên trên cũng bị người của ông T. chém trọng thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra. Tại đây, công an thu giữ nhiều hung khí, dao… các đối tượng sử dụng để đánh nhau. Một số đối tượng liên quan cũng được công an đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.

Tin - ảnh: SỸ HƯNG - LÊ PHONG