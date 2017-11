"Con nợ" đưa chủ nợ vào vòng lao lý vì 11 triệu đồng

06/11/2017 10:03

Một lúc sau, anh Cảnh nhận được điện thoại từ một số máy điện thoại lạ yêu cầu mang 27 triệu đồng đến một cửa hàng cầm đồ tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thì mới thả anh Nguyễn Đức Tuấn (anh trai Cảnh) về.

Theo trình báo của anh Cảnh vào ngày 2-11, thông qua mối quan hệ xã hội, anh biết Nguyễn Văn Phượng (SN 1974), trú tại xã Lệ Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là chủ một cửa hàng cầm đồ chuyên hỗ trợ cho vay tài chính và đã giới thiệu cho anh Tuấn vay tiền. Vào khoảng tháng 7-2016, anh Tuấn thế chấp Bằng tốt nghiệp Đại học tại cửa hàng của Phượng lấy số tiền 7 triệu đồng và có đến trả lãi; sau đó anh Tuấn tiếp tục vay thêm 4 triệu đồng. Sau lần này, không lần nào anh Tuấn đến trả lãi hoặc gốc cho Phượng. Do đó anh Cảnh nhận định nhóm đối tượng đưa anh Tuấn đi là người của Phượng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAP Mỹ Đình 2 đã báo cáo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm và các đội nghiệp vụ CAQ cùng phối hợp điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã xác minh sự việc, xác định nhóm đối tượng đưa anh Tuấn di chuyển về hướng quận Hà Đông đã tổ chức truy đuổi.

Tuy nhiên khi đến cửa hàng cầm đồ của Phượng, lực lượng công an không phát hiện thấy anh Tuấn. Lần theo dấu vết đối tượng, các trinh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm phát hiện nhóm người này đang ở nhà anh Nguyễn Văn P., tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Khi lực lượng công an ập vào, phát hiện anh Tuấn đang bị Nguyễn Hữu Lý (SN 1987); Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1994) là người nhà của Phượng, đều trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức; Đặng Đình Kiên (SN 1991) trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, trông giữ. Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ.

Lời khai của Đặng Đình Kiên tại cơ quan công an cho thấy, Kiên là nhân viên của Nguyễn Văn Phượng. Khoảng 22 giờ ngày 1-11, Phượng gọi điện thoại cho Kiên bảo sáng 2-11 đi cùng anh ta tìm anh Tuấn, người đã vay của cửa hàng 11 triệu đồng từ tháng 7-2016 đến nay không trả, không liên lạc được bằng điện thoại. 5 giờ sáng 2-11, Phượng cùng Kiên và Nguyễn Hữu Lý đi xe ô tô đón thêm Nguyễn Văn Chỉnh, cùng đến đường Phùng Khoang, phường Trung Văn để đòi tiền anh Tuấn. Khi tìm được anh Tuấn, Phượng yêu cầu anh Tuấn lên xe và 3 người còn lại cùng "ép" anh Tuấn vào xe.

Sau đó, tất cả đi về cửa hàng cầm đồ của Phượng ở phường Phú Lãm. Tại đây, Phượng nói với anh Tuấn về số tiền 11 triệu đồng mà anh Tuấn vay từ tháng 7-2016, đến bây giờ cả gốc và lãi là 27 triệu đồng.

Anh Tuấn xin khất đến cuối năm, nhưng Phượng không đồng ý và tát anh Tuấn 2 cái, yêu cầu hôm nay hoặc trả hết, hoặc bảo người nhà mang tiền đến trả. Kiên đưa điện thoại di động cho anh Tuấn yêu cầu gọi điện cho anh Cảnh thu xếp mang tiền đến trả nợ. Sau đó, Lý cũng gọi điện thoại cho anh Cảnh thúc giục trả tiền thì mới thả người.

Giữ vai trò chủ mưu trong vụ bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Phượng thừa nhận hành vi phạm tội và nại ra rằng do quá bức xúc vì anh Tuấn nợ tiền quá lâu không trả, nên khi biết nơi anh Tuấn đang lẩn trốn đã cùng "đàn em" gây ra sự việc trên.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Hữu Lý, Đặng Đình Kiên và Nguyễn Văn Chỉnh để làm rõ các hành vi liên quan.