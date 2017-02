Công an 2 địa phương cùng bắt nóng kẻ trộm xe

14/02/2017 20:51

Chiều 14-2, thượng tá Phạm Thế Kim - Phó trưởng Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Thái Hòa (27 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Thái Hòa tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, trưa 14-2, Hòa uống cà phê tại một quán trên Quốc lộ 50, tìm người sơ hở để trộm xe. Thấy anh Nguyễn Hoàng Khải đi xe gắn máy hiệu Air Blade dừng mua đồ nhưng chưa rút chìa khóa, Hòa nổ máy xe, chạy về hướng TP HCM.

Anh Khải cùng người dân truy đuổi nhưng mất dấu. Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho tổ chức truy bắt và phối hợp cùng Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bắt gọn khi Hòa chạy đến địa bàn này.

M. Sơn