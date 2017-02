Công an 2 nước bắt kẻ cắt tai - sát hại người tình

24/02/2017 16:51

Sáng 24-2, TAND TP HCM xử lưu động tại huyện Củ Chi đã tuyên phạt Bùi Văn Xuân Lắm (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi) tù chung thân về tội “Giết người”

Theo cáo trạng, Bùi Văn Xuân Lắm và chị Nguyễn Thị Thanh C. (SN 1988) đều đã ly dị vợ, chồng nên khi quen nhau hai người về sống chung, làm thầu đề.

Trần Văn Xuân Lắm lúc mới bị bắt

Biết chị C. có ý muốn quay lại với chồng cũ Lắm tức giận và nảy sinh ý định giết chị C.

Ngày 21-2-2014, Lắm chở chị C. đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ (Củ Chi) ăn sáng. Tại đây cả hai nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Lắm cắt tai C. rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến chị C. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lắm bỏ trốn sang Campuchia và bị Công an TP HCM truy nã. Đầu tháng 3-2016, công an nhận được tin Lắm đang ẩn náu tại casino New World (Svay Rieng, Campuchia), kiếm sống bằng nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê.

Trưa 7-8-2016, các trinh sát Công an TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Bến Cầu và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh mai phục dọc đường biên giới Việt Nam- Campuchia. Đến 16 giờ cùng ngày, công an 2 nước đã phối hợp bắt giữ Lắm, khi y đang từ sòng bài về nhà tại khu vực sát biên giới.

Phạm Dũng