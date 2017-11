Công an phường, xã được dừng xe xử phạt như CSGT?

24/11/2017 22:04

Luật sư Cao Thế Luận, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời:

Căn cứ điều 7 Thông tư 47/2011/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an phường, xã. Trong đó có nội dung: Trường hợp không có lực lượng CSGT đi cùng thì lực lượng cảnh sát khác và công an xã thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Lực lượng công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn quản lý và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh; đỗ xe ở lòng đường trái quy định; phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, không có gương chiếu hậu… Nghiêm cấm việc công an xã dừng xe, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Trong trường hợp của bạn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông thì sẽ bị công an phường, xã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và bạn sẽ bị xử phạt vi phạm nhưng với điều kiện công an phường, xã phải là lực lượng được huy động.

Như vậy, đối với những công an phường, xã không được xây dựng kế hoạch thì sẽ không có thẩm quyền yêu cầu dừng xe và xử phạt đối với hành vi của bạn.

Trường Hoàng ghi