Công an thực nghiệm hiện trường vụ chạy thận 8 người chết

07/06/2017 20:13

Lực lượng chức năng phong tỏa Khoa Thận nhân tạo, nơi xảy ra tai biến y khoa nghiêm trọng

Ngày 7-6, Đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, quy trình lọc máu đối với các máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình, thu thập các mẫu nước, dịch truyền được sử dụng trong quá trình lọc máu, chạy thận cho 18 bệnh nhân ngày 29-5 làm 8 người tử vong nhằm tìm ra nguyên nhân vụ tai biến đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 29-5, tại Khoa Thận nhân tạo, BVĐK Hòa Bình, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bất ngờ xuất hiện triệu chứng của sốc phản vệ (bệnh nhân có biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa). Đến thời điểm sáng ngày 4-6, sự cố đã khiến 8 bệnh nhân tử vong.

Đến ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế".

Liên quan tới việc này, chiều 7-6, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) - nơi đang tiếp nhận điều trị cho 10 bệnh nhân sốc phản vệ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - cho biết hiện sức khỏe và tình trạng của những bệnh nhân này đã ổn định. Sáng 8-6, những bệnh nhân này sẽ được xuất viện. "Nguyện vọng của 10 bệnh nhân đều muốn trở về Hòa Bình để tiếp tục chạy thận. Chúng tôi sẽ tùy theo nguyện vọng của bệnh nhân. Nếu họ muốn ở lại để chạy thận những lần tiếp theo, bệnh viện chúng tôi sẽ tiếp nhận"- bác sĩ Dũng cho hay.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết trong tuần này sẽ có kết luận của Hội đồng chuyên môn về sự cố y khoa khiến 8 người tử vong khi chạy thận tại BVĐK Hòa Bình.



N.Quyết-N.Dung