Công an Vũng Tàu cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại

27/12/2016 11:43

Ngày 27-12, người dân TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết tại nhiều ngân hàng trong thành phố, đều có thông tin của Công an TP Vũng Tàu cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.

Người dân nên cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.

Vừa qua, tại TP Vũng Tàu xảy ra nhiều vụ liên quan đến thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại. Gần đây nhất, một phụ nữ đã đến trình báo với công an khi bị một đối tượng tự xưng là công an và viện kiểm sát một tỉnh ở miền Bắc, gọi điện thông báo bà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy nên phải chuyển tiền để phục vụ điều tra. Bà đã chuyển cho đối tượng 3,4 tỉ đồng.

Trước đó, cũng đã có nhiều trường hợp tương tự, các nạn nhân đã chuyển số tiền hàng tỉ đồng cho những đối tượng lừa đảo.

Để cảnh báo người dân, Đại tá Đoàn Minh Quyết, Trưởng Công an TP Vũng Tàu đã ký thông báo thủ đoạn hoạt động tội phạm lừa đảo qua điện thoại dán tại các điểm giao dịch ngân hàng.

Với thủ đoạn giả danh là cán bộ công an các tỉnh, cán bộ điều tra bộ công an, viện kiểm sát, các đối tượng thông báo người bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm, ma túy. Sau đó, yêu cầu người bị hại muốn chứng minh sự trong sạch thì phải nhanh chóng ra ngân hàng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản, sổ tiết kiệm của mình vào tài khoản do chúng cung cấp.

Các đối tượng trên yêu cầu nạn nhân cung cấp số điện thoại di động, sau đó bắt buộc nạn nhân phải để điện thoại trong chế độ liên lạc với đối tượng nhằm cắt đứt mọi liên lạc giữa nạn nhân với người xung quanh, cho đến khi nạn nhân hoàn thành việc chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

Để ngăn chặn sự can thiệp của gia đình nạn nhân, các đối tượng đe dọa, buộc các nạn nhân phải giữ bí mật tuyệt đối, không cho bất kỳ người nào biết sự việc. Trong khoảng thời gian chờ nạn nhân thực hiện việc chuyển tiền, đối tượng liên tục điện thoại, hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thủ tục, khiến nạn nhân hoàn toàn bị động, không có thời gian để suy nghĩ, nhận ra thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm.

Để ngăn chặn hoạt động tội phạm trên, Công an TP Vũng Tàu thông báo đến người dân khi nhận được những cuộc điện thoại không rõ người gọi, lấy danh nghĩa cơ quan công an để làm việc thì nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Người dân nên biết các cơ quan công an, viện kiểm sát khi cần làm việc với công dân sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Tuyệt đối không làm việc qua điện thoại.

Khi phát hiện bị lừa đảo, nạn nhân hoặc người nhà cần nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để phối hợp với các ngân hàng kịp thời ngăn chặn hành vi rút tiền của các đối tượng tội phạm.

Ngọc Giang