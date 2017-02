CSGT bắt tên trộm két sắt trốn trên xe khách

10/02/2017 14:07

Tên trộm két sắt bị bắt giữ khi trốn trên xe khách.

Ngày 10-2, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) đã bàn giao nghi can Lý Hận Nhơn (tự Ba Giá, 20 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho Công an huyện Hóc Môn, TP HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, đêm 9-2, đại úy Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Đồng Nai đến cầu vượt Linh Xuân) thì nhận được tin báo thủ phạm gây ra vụ trộm két sắt đang đi trên xe khách loại 16 chỗ, từ Đồng Nai về Sài Gòn.

Đại úy Tâm cùng tổ công tác đón lỏng chiếc xe khách ngay dưới chân cầu Đồng Nai. Khi chiếc xe vừa trờ tới, CSGT liền chặn lại kiểm tra thì Nhơn chui xuống gầm ghế sau lẩn trốn và định tung cửa bỏ chạy thì bị tổ công tác phối hợp với trinh sát Công an huyện Hóc Môn ập vào khống chế.

Đối tượng Lý Hận Nhơn (khoanh đỏ) bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Nhơn là thủ phạm của vụ vụ trộm két sắt giá trị lớn vào ngày 13-11-2016 và đang bị Công an huyện Hóc Môn truy lùng gắt gao.

Tin-ảnh: Sỹ Hưng