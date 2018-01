Đang cấp cứu bệnh nhân, nữ bác sĩ bị côn đồ đánh thủng màng nhĩ

25/01/2018 17:13

Công an phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ côn đồ hành hung bác sĩ Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi) lên Công an TP Đà Lạt để tiếp tục xử lý.



Trước đó, rạng sáng 22-1, tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, khi bác sĩ Thủy đang khâu vết thương cho một bệnh nhân thì có nhóm thanh niên đến cản trở. Bác sĩ Thủy ngăn lại để tiếp tục chăm sóc vết thương thì bất ngờ bị một thanh niên xông vào đánh tới tấp. Sau khi tấn công bác sĩ Thủy đến thủng màng nhĩ, nhóm thanh niên liền bỏ trốn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nơi nữ bác sĩ bị hành hung thủng màng nhĩ.

Bác sĩ Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ lo lắng trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của nhóm thanh niên trên. "Sự việc gây hoang mang cho bệnh nhân cũng như đội ngũ y - bác sĩ ở bệnh viện. Chúng tôi đã báo với công an để vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm" - bác sĩ Thích nói.

Tin từ Công an TP Đà Lạt, cơ quan chức năng ban đầu xác định Võ Văn Tùng (34 tuổi, ngụ đường Nguyễn An Ninh, phường 6, TP Đà Lạt; có tiền án về tội "Giết người") là đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc. Trong ngày 25-1, Công an TP Đà Lạt tiếp tục củng cố hồ sơ, triệu tập thêm một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

