Đang thắng game bắn cá 10 triệu đồng, bị công an bắt

26/05/2017 10:06

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc núp bóng dưới hình thức game bắn cá.

Lúc 16 giờ, ngày 25-5, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một bất ngờ ập vào tiệm game bắn cá An Na Nguyễn trên đường Cách Mạng Tháng 8, thuộc phường Hiệp Thành bắt quả tang quản lý tiệm là Nguyễn Chí Tâm (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) đang chung 10 triệu đồng tiền cho một con bạc thắng game.



Tiệm game bắn cá lúc bị đột kích

Tại thời điểm này tiệm game có hơn 10 đối tượng đang chơi đánh bạc dưới hình thức game bắn cá. Ngoài Nguyễn Chí Tâm, Trần Hoàng Nhật, Trần Lê Sơn, Trần Nguyên Giáp là người của tiệm game, phụ trách việc theo dõi khách chơi và thu chi tiền.

Chủ tiệm game không xuất trình được giấy chứng nhận kinh doanh, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 4 máy game bắn cá, giấy kiểm duyệt nội dung trò chơi điện tử. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 25 triệu đồng, 4 máy bắn cá và các tang vật khác. Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng để điều tra.

Tin-ảnh: N. Phú