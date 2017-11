Diễn biến mới nhất vụ cảnh sát mật phục bắt kẻ bẻ hàng loạt kính xe ôtô

18/11/2017 11:00

VIDEO: Cảnh sát dẫn giải đối tượng Hảo đến nơi tiêu thụ số kính xe bẻ trộm (Video: CÔNG TUÂN)

Trưa 18-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt tam giam đối với Trần Thanh Hảo (SN 1998; ngụ 40/7 đường Cao Bá Quát, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục mở rộng điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản" đối với bị can này và những đối tượng liên quan (nếu có).

Bị can Trần Thanh Hảo. Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, qua trình báo của các nạn nhân về việc họ bị mất trộm hàng loạt gương chiếu hậu xe ô tô (gọi tắt là kính xe ô tô), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng đã vào cuộc điều tra. Đến khoảng 1 giờ sáng 16-11, lực lượng trinh sát đã mật phục bắt quả tang đối tượng Hảo đang thực hiện hành vi bẻ trộm cặp kính của một xe ô tô trên địa bàn quận Cái Răng.

Lực lượng công an đang kiểm tra số kính Hảo tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Diệp Minh Trí. Ảnh: CÔNG TUẤN

Sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã dẫn giải Hảo đến Công ty TNHH MTV Diệp Minh Trí (đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để nhận diện những cặp kính bẻ trộm mà Hảo đã bán lại cho công ty này.

Làm việc với cơ quan công an, Hảo cho biết từng làm nhân viên tiếp thị cho một hãng nước sơn có chi nhánh tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên, khoảng một năm nay thì Hảo nghỉ việc. Không tiền tiêu xài và nghiện game, Hảo nghĩ ra chiêu trộm cắp tài sản bằng cách bẻ trộm kính xe ô tô.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với công ty nơi Hảo bán lại số kính xe bẻ trộm. Ảnh: CÔNG TUẤN

Hảo thừa nhận thời gian gần đây đã bẻ trộm khoảng 50 cặp kính xe ô tô trên địa bàn quận Cái Răng, quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) rồi mang đến cửa hàng của Công ty TNHH MTV Diệp Minh Trí tiêu thụ. Mỗi cặp kính xe ô tô có giá trị hàng triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng nhưng Hảo chỉ bán lại vài trăm ngàn đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với công ty nơi Hảo bán lại số kính xe bẻ trộm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi những ai từng là nạn nhân bị Hảo bẻ trộm kính xe ô tô thì đến Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng trình báo để phục vụ mở rộng điều tra.

CÔNG TUẤN