Đòi nợ không được, ném “bom thối” vào tiệm cầm đồ

16/01/2017 17:28

Nhà chủ tiệm cầm đồ bị 4 thanh niên bịt mặt ném chất bẩn vào nhà

Ngày 16-1, Công an phường Trường Thi, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) chiều 16-1 xác nhận có vụ việc gia đình ông Lưu Đức Hạnh (ngụ SN 152, ngụ ở phốĐội Cung, phường Trường Thi; là chủ tiệm cầm đồ Đức Hạnh) bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà. “Hiện chúng tôi đã thu thập chứng cứ qua camera an ninh nhà ông Hạnh ghi lại để điều tra, làm rõ nhóm đối tượng để xử lý”-một lãnh đạo Côn an phường Trường Thi cho biết.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15-1, một nhóm thanh niên khoảng 4 người đi trên 2 chiếc xe máy bịt mặt, che biển số xe đến trước nhà ông Hạnh rồi dừng lại ném liên tiếp ném 4 chai thủy tinh “bom thối” vào nhà ông Hạnh, khiến gia đình ông Hạnh rất hoang mang lo lắng.

“Chúng ném các chai thủy tinh có chứa mắm tôm, dầu nhớt và phân thối lên tầng 2 làm vỡ cửa kính khiến các mảnh vỡ cùng các chất bẩn văng bắn khắp nhà. Toàn bộ hình ảnh đã được camera an ninh của gia đình tôi ghi lại. Hiện gia đình đã cung cấp cho cơ quan điều tra”-ông Hạnh nói.

"Bom thối" vương khắp trên cửa nhà ông Hạnh

Cũng theo ông Hạnh, nhóm đối tượng trên không chỉ ném chất bẩn vào nhà mà còn liên tục nhắn tin đe dọa ông Hạnh và người thân.

Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 15-11-2016, gia đình ông Hạnh cũng bị một nhóm khoảng 5 người đến nhà ông Hạnh mang theo dao, kiếm, gạch đá để tìm con trai ông đòi nợ. Không vào được bên trong, nhóm côn đồ trên đã dùng gạch, đá ném liên tiếp vào nhà rồi dùng dao kiếm chém loạn xạ vào các vật dụng trong gia đình.

Được biết, nguyên nhân gia đinh ông Hạnh thường xuyên bị “khủng bố” là do con trai ông này có nợ các đối tượng xã hội bên ngoài hơn 100 triệu đồng, hiện vẫn chưa trả.

Tin-ảnh: Tuấn Minh