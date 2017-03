Đột kích sới bạc "khủng" trong đêm, thu gần 300 triệu đồng

02/03/2017 13:17

Số tiền tang vật thu giữ tại sới bạc- Ảnh: Lê Mao

Ngày 2-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi), Cao Văn Hòa (27 tuổi) và Phạm Nhất Thiết (31 tuổi), cùng trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, về hành vi tổ chức đánh bạc. 8 đối tượng khác cũng bị cơ quan công an khởi tố về hành vi đánh bạc trong vụ án này.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông tin trên địa bàn huyện Yên Thành và huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) xuất hiện 1 ổ nhóm đánh bạc với số lượng tiền lớn có tổ chức với sự tham gia của nhiều con bạc. Để tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm sới bạc, tổ chức người canh gác chặt chẽ.

Phòng PC 45, Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án 217B để tổ chức đấu tranh, triệt phá. Sau một thời gian dài theo dõi, đêm 23-2, trinh sát xác định các đối tượng đang tụ tập tại nhà anh Hồ Đình Thái, xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, để đánh bạc. 22 giờ 30 phút, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị các chiến sĩ công an ập vào bắt quả tang. Khám xét tại chỗ, cơ quan công an thu giữ hơn 281 triệu đồng, 19 bộ bài; hàng chục máy điện thoại.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Hải Vũ