Học sinh lớp 5 chặn đường cướp tiền, điện thoại của cụ 75 tuổi

06/03/2017 18:48

Chiều tối ngày 6-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một em học sinh lớp 5 gây ra vụ cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-3, trên đường đi xe đạp về nhà, khi đi qua bản Na Lượng (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn), ông Nguyễn Văn Huấn (75 tuổi, trú xã Hữu Kiệm) đã bất ngờ bị một em nhỏ lao từ bụi rậm bên đường ra chặn xe và cướp một túi xách bên trong có 5,5 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Sau khi cướp túi xách của ông Huấn, em nhỏ liền chạy vào rừng mất dạng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với Công an xã Hữu Kiệm vào cuộc điều tra, truy bắt người gây ra vụ cướp táo tợn trên. Qua truy xét nhanh, lực lượng công an đã bắt giữ được em L.V.Y. (11 tuổi, học sinh lớp 5, trú xã H.K.) cùng túi xách tang vật khi đang lẩn trốn trong rừng. Chiều cùng ngày 5-3, cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành trao trả lại tài sản cho người bị hại.

“Cháu bé học sinh lớp 5 nghiện games, bố mẹ cháu đi làm ăn xa, cháu ở nhà với ông bà nên ít được quan tâm nên mới có hành động như vậy. Hiện chúng tôi đã bàn giao cháu cho người thân giáo dục”- Thượng tá Hậu cho biết thêm.

Đức Ngọc