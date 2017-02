Kẻ siết cổ tài xế taxi trên xa lộ Hà Nội khai là sinh viên

08/02/2017 15:51

Chiều 8-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Bàn Văn Duy (20 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra hành vi siết cổ tài xế taxi hãng Vinasun.

“Tại trụ sở công an đối tượng khai do nhẵn túi nên mới dùng dây thừng siết cổ tài xế để “quỵt” tiền cước taxi. Chúng tôi đang lấy lời khai nghi can để điều travì có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản” - đại diện Công an quận 9 thông tin.

Nghi can Bàn Văn Duy tại trụ sở công an

Bước đầu, Duy khai đang là sinh viên học tại TP HCM. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dịp Tết vừa rồi, Duy phải ở lại TP làm thuê để ra năm đóng tiền học phí và trang trải cuộc sống.

Do làm thuê không có tiền, Duy lang thang rồi quyết định đón taxi xuống phòng trọ của bạn ở quận Thủ Đức để ở nhờ và dự định mượn tiền trả cho tài xế.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 8-2, Duy đứng trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) thì thấy taxi hãng Vinasun do tài xế H.T.V. (30 tuổi) điều khiển đang chạy tới liền vẫy tay để đón. Khi lên xe, Duy yêu cầu anh V. chở về đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức).

Taxi hãng Vinasun trong vụ cướp

Xe vừa chạy qua hầm Thủ Thiêm, Duy bảo tài xế rẽ qua siêu thị Big C trên xa lộ Hà Nội chờ để gọi bạn ra đón. Sau đó, Duy ra khỏi xe, liên lạc với bạn suốt 2 giờ nhưng không được. Qúa sốt ruột, anh V. đề nghị Duy trả tiền vì sắp đến giờ giao ca cho tài xế khác. Duy nói anh V. chở đến Thủ Đức rồi mượn tiền trả.

Xe taxi di chuyển trên xa lộ Hà Nội, qua ngã tư Bình Thái khoảng 300 m (phường Phước Long B, quận 9) thì bất ngờ Duy dùng sợi dây thừng siết cổ anh V. kéo ngược về phía sau. Duy bắt tài xế cho xe vào lề đường với ý định bỏ trốn nhưng bị anh V. chống trả quyết liệt.

Anh V. sau đó thoát được ra ngoài tri hô người dân đuổi theo bắt giữ Duy bàn giao cho Công an quận 9 xử lý.

SỸ HƯNG