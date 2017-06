Khởi tố điều tra vụ án hình sự tại xã Đồng Tâm

13/06/2017 18:23

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, ngày 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 129/PC44-Đ2, để điều tra về 2 tội danh: "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" (theo điều 123 Bộ luật Hình sự -BLHS) và "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" (theo điều 143 BLHS).

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội), ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với người dân sau gần 10 ngày căng thẳng - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đang thi hành công vụ. Công dân ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) đã giữ 38 người tại nhà văn hoá thôn Hoành, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và chiến sĩ Công an Hà Nội.

Sau khi vận động, đến ngày 18-4, 15 chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã được bàn giao cho chính quyền, 3 người tự giải cứu.

Ngày 20-4, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình (82 tuổi, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm , huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) - 1 trong 4 người bị bắt giữ ngày 15-4.

Ngày 21-4, người dân ở Đồng Tâm đã tiến hành bàn giao thêm Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho đại diện chính quyền xã và người thân.

Những chiến sĩ cảnh sát cơ động cuối cùng trở về - Ảnh: Mạnh Hà

Tối 20-4, tại cuộc làm việc giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với đại diện lãnh đạo xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức, đại diện thanh tra TP Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Sáng 22-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đối thoại với người dân. Đáng chú ý, người đứng đầu UBND TP Hà Nội đã có bản cam kết 3 điểm, trong đó có việc không truy cứu trách nhiệm hình sự với người dân trong sự việc hôm 15-4. Tiếp đó 19 cán bộ huyện và cán bộ, chiến sĩ công an đang bị giữ tại nhà văn hoá thôn Hoành đã được bàn giao và trở về nhà.

N.Quyết-N.Hưởng