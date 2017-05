Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình

22/05/2017 17:58

Chiều 22-5, nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phí Thái Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty Vinaconex.

Ông Phí Thái Bình khi còn đương chức - Ảnh: VNN

Cùng với ông Bình, còn có ông Nguyễn Văn Tuân, nguyên Tổng giám đốc Vinaconex, cùng 5 bị can khác cũng bị khởi tố về tội danh trên. Các Quyết định khởi tố bị can đã được gửi sang Viện KSND Tối cao chờ phê chuẩn.

Trước đó, tháng 11- 2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Vinaconex, đề nghị truy tố 9 bị can về tội danh trên. Trong đó có Hoàng Thế Trung, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà - Hà Nội thuộc Vinaconex; Nguyễn Văn Khải, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý; Trương Trần Hiển, nguyên Trưởng phòng vật tư, thiết bị thuộc Ban quản lý; Trần Cao Bằng, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Ống sợi thuỷ tinh Vinaconex; Vũ Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc, nguyên Trưởng phòng sản xuất, nguyên quản đốc phân xưởng Công ty cổ phần Ống sợi thuỷ tinh Vinaconex; và các bị can là thành viên đoàn tư vấn giám sát thi công dự án.

Hình ảnh đường ống nước trong một lần bị vỡ

Đến cuối năm 2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án. Cơ quan Công an làm rõ dự án nước sạch Sông Đà - Hà Nội do Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư, được xây dựng từ năm 2004.

Năm 2009, dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành khai thác, trong vòng 3 năm từ 2012-2015, đã xảy ra 14 lần vỡ đường ống nước với số lượng 18 cây ống composite cốt sợi thuỷ tinh bị phá huỷ.

Những lần vỡ ống nước đã ngừng cung cấp nước sạch cho 177.000 hộ dân với thời gian dừng cấp nước là gần 350 giờ và lượng nước là 1,5 triệu m³ nước. Doanh nghiệp khai thác đã phải chi hơn 13 tỉ đồng để sửa chữa, khắc phục các sự cố.

Qua điều tra, xác định năm 2004, HĐQT Vinaconex gồm các ông Phí Thái Bình; ông Nguyễn Văn Tuân, nguyên tổng giám đốc; Tô Ngọc Thành, Hoàng Hợp Thương và Vũ Đình Chầm là các ủy viên, khi thực hiện vai trò nhiệm vụ của chủ đầu tư cấp nước sông Đà đã không thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình…

Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

N.Quyết