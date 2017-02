Khởi tố vụ án chém nhau kinh hoàng như phim

14/02/2017 12:09

Sáng 14-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Quang Nhâm, Trưởng Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích làm nhiều người trọng thương xảy ra trên địa bàn xã Ea Bông của huyện này. Hiện Công an huyện Krông Ana đã xác định được các nghi can tham gia vụ án chém nhau này. “Tuy nhiên, do vụ án xảy ra ban đêm, nên công an cần tiếp tục làm rõ hành vi của thể của từng nghi can rồi mới khởi tố bị can” – đại tá Nhâm cho hay.

Anh Hồ Minh Vũ bị chém đứt tai (Ảnh gia đình cung cấp)

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 28 tháng 1 (tức ngày mùng 1 Tết), nhóm thanh niên của Hồ Minh Thông (SN 1987, ngụ thôn Hòa Tây, xã Ea Bông) đến thôn Hòa Đông (cùng xã) chơi, thì gặp nhóm của Nguyễn Quốc Biên (SN 1991) ngồi đốt lửa trước nhà và đã xảy ra mâu thuẫn. Hai nhóm xông vào đánh nhau. Thông bị chém 2 nhát vùng đầu và gãy chân phải.

Nghe tin Thông bị đánh, gia đình chạy đến, thì 2 anh em của Thông là Hồ Minh Vũ và Hồ Minh Nhân tiếp tục bị đánh trọng thương. Trong đó, Vũ bị đánh chấn thương vùng đầu, đứt tai; Nhân bị đánh chấn thương sọ não. Trong nhóm của Biên có Nguyễn Quốc Khánh (anh trai Biên) cũng bị đánh trọng thương.

Cao Nguyên