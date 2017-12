Khởi tố vụ án tại Cục thi hành án dân sự Long An

07/12/2017 17:44

Ngày 7-12, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, ông Mai Văn Linh, vừa ký thông báo gởi bà Nguyễn Thị Cúc (ngụ phường 8, quận Tân Bình, TP HCM), Giám đốc Công ty cổ phần dệt Long An (trụ sở tại khu vực cầu Voi ấp 6, xã Nhị Thành, huyệnThủ Thừa, Long An) cho biết đã khởi tố vụ án "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại Cục Thi hành án dân sự Long An để điều tra theo luật định.



Quyết định khởi tố vụ án được gửi cho giám đốc Công ty cổ phần Dệt Long An

Theo thông báo này, quá trình kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm theo đơn của Giám đốc Công ty CP dệt Long An tố cáo Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự (THADS) Long An có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kê biên tài sản, thẩm định giá, bán đấu giá và giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong quá trình thi hành bản án số 25/2013/KDTM-PT ngày 30-10-2013 của TAND tỉnh Long An, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho Công ty CP dệt Long An.

Căn cứ Điều 100 Bộ Luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án ngày 1-12 về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục THADS tỉnh Long An.



Quyết định của thanh tra Bộ tư pháp liên quan đến vụ thi hành án tại Công ty CP dệt Long An

Theo hồ sơ, bà Cúc tố cáo hành vi cố ý vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự của Cục trưởng Nguyễn Văn Gấu; ông Đỗ Văn Minh, ông Nguyễn Văn Tài - chấp hành viên THADS Long An. Trong đó, ông Gấu ký quyết định không đúng trình tự pháp luật. Cụ thể, khi rút hồ sơ để thi hành án thì không cần phải ra quyết định thi hành án nhưng khi rút hồ sơ thi hành án từ Chi cục thi hành án huyện Thủ Thừa để thi hành, ông Gấu đã ra quyết định mà không xử lý quyết định mà cấp dưới đã ban hành. Như vậy, cùng một bản án nhưng tồn tại hai quyết định thi hành án.

Cục trưởng THADS Long An còn căn cứ vào các thông báo đính chính, sửa chữa, bổ sung, bản án của hai cấp TAND tỉnh Long An để ra các quyết định thi hành án bổ sung, trong khi các thông báo này làm thay đổi nội dung bản án, gây thiệt hại tài sản của công ty khi đấu giá.

Rõ nhất là thẩm định giá về dây chuyền máy thiết bị có tổng giá trị 27,6 tỉ đồng nhưng tính toán thực tế chỉ phần tài sản 50 máy dệt khí nén, 5 máy nén khí, hệ thống máy hồ cũng có giá 5.741.467 USD. Phía trúng giá đã tháo dỡ, vận chuyển nhiều máy móc khỏi công ty, sau đó bà Cúc phản ứng quyết liệt và kêu cứu nhiều nơi. Tháng 9-2017, Phó thủ tướng chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu xem xét lại bản án.











Tin-ảnh: H.Minh