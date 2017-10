Làm giả hơn 2 triệu lít xăng A92: Khởi tố vụ án, bắt giam 2 đối tượng

30/10/2017 19:14

Chiều tối ngày 30-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Nghệ An) đã xác nhận thông tin trên.

Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra xe bồn chở dung môi dùng để pha chế vào xăng.

Theo đó, 2 người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Văn Kỳ (SN 1965), cả 2 cùng trú tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tuấn và Kỳ bị tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Tuấn là con trai của ông chủ Công ty TNHH Sáu Hằng nên được giao điều hành việc mua bán trong công ty, còn Kỳ là Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Phương. Tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của 2 người này, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, tiền.

Ban đầu, Tuấn khai từ tháng 9-2017 đến nay đã mua 40.000 lít chất dung môi để pha làm xăng giả. Tuy nhiên tài liệu điều tra được cho thấy Tuấn đã mua 180.000 lít chất dung môi, còn Kỳ đã mua 40.000 lít chất dung môi. Giá chất dung môi các đối tượng mua dao động 14.000 đồng đến 14.500 đồng/1 lít. Sau khi pha chế, các đối tượng bán theo giá thị trường và ăn chênh lệch từ 3.500 đồng - 4.000 đồng/1 lít.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào đầu tháng 10-2017, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan đã phát hiện vụ pha chế, bán hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 25-10, tại TP Vinh, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) do ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với BCĐ 389 tỉnh Nghệ An về thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn. Tại cuộc làm việc ông Đàm Thanh Thế cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo thông qua Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia biểu dương các lực lượng tham gia chuyên án. Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra, mở rộng điều tra, kết luận để xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Được biết, sau khi lấy mẫu xăng A92 của các cửa hàng, doanh nghiệp lên quan đến vụ việc đi phân tích, cơ quan chức năng đã có kết luận 11/12 mẫu xăng kém chất lượng, trong đó có nhiều mẫu tỉ lệ xăng nguyên chất dưới 50%.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin - ảnh: Đức Ngọc