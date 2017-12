Luật sư Lê Văn Thiệp bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh

15/12/2017 10:21

Ngày 15-12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã cấp giấy chứng nhận cho luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản", xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Luật sư Lê Văn Thiệp

Ông Trịnh Xuân Thanh bị Cơ quan điều tra khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự vào tháng 9-2016. Tuy nhiên, trước thời điểm bị khởi tố, ông Thanh đã bỏ trốn, sau đó đến ngày 31-7-2017, bị can này ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra.



Sai phạm liên quan ông Trịnh Xuân Thanh bị phát giác khi đầu tháng 6-2016, báo chí thông tin về việc Phó chủ tịch Hậu Giang được đưa đón bằng xe tư nhân Lexus LX570 giá 5 tỉ đồng, nhưng gắn biển xanh.

Trong khi đó, mặc dù tình trạng thua lỗ nặng ở Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt được thấy rõ, nhưng ông Thanh vẫn được bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ những vấn đề liên quan.

Trịnh Xuân Thanh phát biểu trên VTV về việc đầu thú

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định giai đoạn 2007-2013, người đứng đầu PVC là ông Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát... dẫn đến nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng.



Dưới thời ông Thanh, PVC đã dành 86% vốn điều lệ rót vào các hạng mục đầu tư ngoài ngành, công ty con, công ty liên kết và "mắc cạn" trong nợ nần.

Ủy ban Kiểm tra cho rằng những vi phạm, thua lỗ nêu trên là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và ông Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm chính.

Sau đó, ông Thanh không được giới thiệu tái cử Phó Chủ tịch Hậu Giang và bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp điều tra vi phạm dẫn đến khoản lỗ lớn ở PVC.

Ngày 8-9, Ban Bí thư bỏ phiếu kín với kết quả 100% đồng ý khai trừ ông Thanh ra khỏi Đảng.

Minh Chiến