Mâu thuẫn, chủ quán nhậu rút súng bắn chết đối thủ

09/02/2017 12:07

Ngày 9-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối với nghi can Lê Thanh Ngọc (SN 1976, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi dùng súng bắt chết anh Nguyễn Đình Dần (SN 1986, trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, do có xích mích từ trước nên tối ngày 8-2, anh Nguyễn Đình Dần đã tìm đến quán nhậu của Lê Thanh Ngọc để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên đã xảy ra to tiếng, bất ngờ Ngọc rút súng tự chế bắn một phát vào người anh Dần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc nổ súng bắn chết người, Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp với PC45, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Đức Ngọc