Một cái chết cần làm rõ

15/11/2017 22:51

Hơn một năm qua, kể từ khi vụ tai nạn giao thông bất ngờ ập xuống gia đình cướp đi sinh mạng anh Ngô Thanh Hưng (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai), chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1990, vợ anh Hưng) đã gõ cửa khắp nơi. Chị Tâm mong muốn được tiếp cận hồ sơ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nhưng vô vọng.



Tự ngã xuống đường, bị tông chết?

Kể lại vụ tai nạn của chồng, chị Tâm nghẹn ngào: "Đêm hôm đó, tôi đang chăm 2 con bị bệnh thì bất ngờ một người xưng là công an bảo đến bệnh viện ngay vì chồng gặp tai nạn, bị thương rất nặng. Khi tôi đến nơi thì chồng đã được đưa vào nhà xác".

Bận bịu nuôi 2 con nhỏ nhưng chị Tâm vẫn đi gõ cửa khắp nơi vì nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của chồng

Vụ tai nạn được Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM trả lời bằng văn bản với gia đình chị Tâm như sau: Khuya 17-7-2016, anh Hưng điều khiển xe máy không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, nồng độ cồn trong máu là 98,55 mg/100 ml (vượt quá ngưỡng cho phép là 50 mg/100 ml) và tự ngã xuống đường tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1. Sau đó, Hưng va chạm với xe khách Chín Lan do tài xế T.V.S điều khiển, khiến anh tử vong.

Một tháng sau, Công an quận 1 mời gia đình anh Hưng và tài xế, đại diện nhà xe lên làm việc. Cán bộ điều tra thông báo với chị Tâm do anh Hưng vượt đèn đỏ, tự ngã xuống đường nên bị xe khách tông chết.

Chị Tâm uất ức trước cái chết của chồng nên yêu cầu luật sư xin được quyền tiếp cận hồ sơ, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y, camera hành trình, lời khai tài xế và nhân chứng cũng như chứng cứ khác nhưng bị từ chối.

Theo chị Tâm, ở buổi gặp lần thứ tư tại cơ quan công an, tài xế hứa bồi thường 130 triệu đồng nhưng chỉ đưa 80 triệu đồng, còn lại sẽ trả dần. Chị Tâm không đồng ý và đến nay không được bồi thường đồng nào.

Với khuôn mặt héo hắt, chị Tâm cho biết từ khi chồng qua đời, cuộc sống gia đình chị gặp muôn bề khó khăn. "Hai con còn quá nhỏ, lương nhân viên của tôi không đủ chi phí trang trải cuộc sống. Cha mẹ chồng tôi vì quá sốc trước vụ việc đã lâm bệnh nặng, sức khỏe rất yếu. Từ khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế chỉ đến thăm viếng một lần và sau đó luôn lẩn tránh trách nhiệm dân sự" - chị bức xúc.

Gia đình anh Hưng đã có đơn yêu cầu bảo hiểm thanh toán. Thế nhưng, căn cứ vào các quyết định của Công an quận 1, phía bảo hiểm không bồi thường vì cho rằng lỗi là do nạn nhân!

Lại là "lỗi đánh máy"!

Căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm xe, biên bản thực nghiệm điều tra và kết luận giám định pháp y tử thi, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, VKSND quận 1 cũng có kết luận kiểm sát thống nhất không khởi tố vụ án.

Không đồng ý với kết quả này, gia đình anh Hưng đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng. Trả lời khiếu nại của chị Tâm, thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 1, nêu lý do không khởi tố vụ án hình sự là vì "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết"!

Bất ngờ và phẫn uất khi nhận được văn bản này, chị Tâm tiếp tục khiếu nại quyết định do thượng tá Nguyễn Nhật Thành ký. Chị Tâm cho rằng anh Hưng bị tai nạn lúc nửa đêm nhưng luật sư không được tiếp cận hồ sơ vụ việc, trong khi Công an quận 1 lại kết luận chồng chị là người gây nguy hiểm cho xã hội.

Sau khi nhận được đơn của chị Tâm, đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 1, đã ký quyết định đính chính thông báo của thượng tá Nguyễn Nhật Thành. Theo đó, trong thông báo trước, Công an quận 1 cho rằng "người thực hiện hành vi nguy hiểm đã chết" là do "lỗi copy đánh máy". Thay vào đó, Công an quận 1 đính chính lý do không khởi tố vụ án hình sự là "không có sự việc phạm tội".

Lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết nếu không đồng ý với kết luận kiểm sát của VKSND quận 1, gia đình nạn nhân có thể gửi đơn khiếu nại đến cấp cao hơn để được xem xét, giải quyết.

Trong khi đó, chị Tâm đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với tài xế xe khách nhưng đã bị bác đơn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết: "Chúng tôi có nhận được đơn khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra đêm 17-7-2016 tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, chúng tôi đã chuyển đơn khiếu nại đến Công an quận 1 để xem xét, giải quyết theo quy định".

Tiền tố tụng: Không được tiếp cận hồ sơ Theo luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư TP HCM, quy định của pháp luật hiện không cho phép người thân của bị hại hoặc luật sư được quyền xem hay sao chụp hồ sơ trong giai đoạn điều tra tiền tố tụng. Vì vậy, trong trường hợp cơ quan điều tra thông báo và VKS chấp thuận việc không khởi tố vụ án vì không có dấu hiệu tội phạm thì thân nhân lẫn luật sư đều không có quyền xem hồ sơ. Nếu phản đối, họ chỉ còn cách khiếu nại đến cơ quan điều tra, VKS hoặc cấp trên của các cơ quan này để được xem xét theo quy định chung. Ở góc độ khác, việc không cho phép thân nhân hoặc luật sư xem hồ sơ điều tra tiền tố tụng thì sẽ khó kiểm soát được tính đúng sai nếu các cơ quan tố tụng cố ý làm sai. Theo luật sư Nguyễn Thành Công, cần xem xét lại quy định này để tạo cơ chế kiểm soát các trường hợp tương tự.

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG